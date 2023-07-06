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新聞線上》侯友宜把兵役當兒戲

2023/07/06 05:30

記者陳杉榮

國民黨總統參選人侯友宜變了！「侯侯做代誌」變成「侯侯練肖話」。為了搶奪年輕人的選票，為了爭取深藍信眾的支持，為了不讓中共關愛的眼神專注於柯文哲，沉穩幹練的侯友宜，開始出賣自己的堅持，竟然把兵役制度當作兒戲，一度說他當選總統就要把兵役改為四個月，還獨創見解，說他支持合乎中華民國憲法的「九二共識」。

為了搶奪年輕人的選票與爭取深藍信眾的支持，侯友宜，開始出賣自己的堅持，一度說他當選總統就要把兵役改為四個月。（本報資料照）

侯友宜過去有刑警鐵漢形象，他在新北市政這幾年劍及履及的施政作為，受到多數市民肯定。他在政治上曾是另類的「不沾鍋」，他不太支持背棄高雄市民的韓國瑜選總統，因為轄區有三個核電廠，他不太支持國民黨中央的重啟核四公投，他也不太和國民黨的黑金人物站在一起，他在地方選舉時也不太用罵人的話爭取聲量。這樣的堅持受到選民肯定。也因此，在去年九合一選舉民進黨重挫後，特定政媒勢力把他力捧為國民黨的「救世主」，一般台灣人對他自然也不太反感。

但自從他三心兩意想選總統之後，市政開始零零落落。眾所矚目的新北市幼兒園餵藥案，問題出在主管機關的行政責任，為了選舉，侯友宜竟然硬拗，推卸責任說賴清德造謠，這真是荒天下的大唐！因為他對於國政和政策過於陌生，又不敢得罪中共，他在兩所大學的演講慘不忍睹；加上挺郭者和反侯者的操弄從不間斷，近期民調一再墊底，「侯老三」就此定型。

侯友宜如果堅持他過去的堅持，民調不會太低。他不要迴避捍衛國家主權的責任，他不要刻意忽略敵國的侵略，如果堅持國民黨兩蔣和李登輝的反共路線，和美日民主同盟站在一起，民進黨哪來太多「抗中保台」的套利空間？蔡英文政府之所以受到民主國際社會支持，不過是堅持台灣是一個主權獨立的國家，堅持捍衛既存的國際秩序，「做自己」罷了。想要消滅中華民國的中共政權，步步進逼，中共飛機軍艦天天在台海周邊叫囂挑釁，侯友宜曾經抗議過嗎？

國民黨不但不敢抗議中共的軍事挑釁，侯友宜還說民進黨所謂的維持現狀，就是維持兵凶戰危的現狀，已把兩岸問題逼到面臨戰爭邊緣化。這種言論和國台辦有何不同！為了討好中共，他說他當選總統後兵役改為四個月，這不是把國防安全擺上供桌嗎？這不是等同於放棄對自由民主憲政制度的捍衛嗎？他知道台灣少子化對整體兵力的衝擊嗎？他知道徵兵制對共同體的形塑有多麼重要嗎？把兵役當兒戲，拿兵役測風向，單純騙票，信口開河，非常要不得！

侯友宜後來對兵役制度改口，希望他不是騙票未遂，而是知錯能改。至於他支持合乎中華民國憲法的「九二共識」，真不知道九二共識規定在中華民國憲法哪一條？到底是什麼碗糕？希望他下次開口之前先搞清楚！作為主要政黨的總統候選人，作為可能承擔國家責任的領導人，奉勸侯友宜多一點國家認同，多一點敵我意識，少一些投機取巧，少一些權謀花招！

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