新聞線上》侯友宜要怎麼反黑金

記者陳杉榮

「反黑金」是明年大選的重要議題，總統候選人要怎麼反黑金？政黨反黑金到底？還是反假的？相信選民心裡對各政黨的斤兩都早有個底。民進黨推動在立法院三讀修正選罷法，曾犯「黑金槍毒」被判有罪確定者，褫奪公權終身，這算是賴清德發起反黑金的信號。國民黨長年被批評是最大的政治黑金結構，刑警出身，嫉惡如仇的侯友宜要怎麼反黑金？這一題絕對是侯的大難題。

在「民氣可用」之下，立法院五月廿六日三讀通過總統選罷法和公職選罷法的修正，套用政客的慣用語，這是採「最高道德標準」，「訴諸嚴格規範」的修法，曾犯黑金槍毒及國安、洗錢等罪判刑確定者，禁止登記參選。最受批評的是，「受死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之判決尚未確定」者也規定終身不得參選。反對者認為褫奪公權終身，違反法律「比例原則」，未經判刑確定禁止登記參選，違背「無罪推定」，對於人權和民主多所戕害。

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依照法治國的理論，批評者的說法有幾分道理，但台灣政壇黑金橫行，幾十年來黑道正副議長把持地方政壇，是公開且公認的客觀事實；黑道不僅掌控地方代表會和議會，國會也不乏出現黑道人物的跡影，如果不下猛藥，「黑金橫行」不可能主動終結，只會變本加厲，傷害台灣民主根基。立法院修法自清的「政治動作」，有其值得肯定之處；至於法律正當性和合理性的疑義，有待未來具體個案的審判解釋，也有待大法官會議釋憲做個釐清。

民進黨喊反黑金，受到許多人的訕笑，因為執政久了，累積了不少政治污垢，近年陸續爆開的黑金案件，「民進黨籍」不在少數，大家等著看民進黨怎麼清理污垢。國民黨喊反黑金，則是公開的笑話，因為扣掉黑金，所剩無多，要不是這些地方勢力盤據，百年老店只怕早就倒店了！為了勝選，朱立倫和侯友宜可能完全不理會不巴結地方的「牛鬼蛇神」嗎？

許多國民黨議長、前議長，無不是在政治江湖打滾許久，道行甚深，不爭取他們支持，許多票開不出來。侯友宜在反黑金議題上喊得震天價響，最近卻頻頻拜會張榮味、周典論、顏清標、何勝豐等地方政治角頭，他要反黑金？讓人百思不得其解。如果把反黑金當口號喊，絕對讓年輕人看破手腳，這無異是幫「撿到籃裡都是菜」的柯文哲增添柴火。侯友宜反黑金這一關，將是他爭取年輕票的罩門。

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