晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 專論

新聞線上》重大刑事政策不宜倉促修正

2023/07/13 05:30

記者陳杉榮

明德外役監囚犯林信吾去年八月逃獄殺害兩名員警，法務部為此提出「外役監條例修正草案」，朝野各界仍有不同意見，近日又傳出犯下殺警案的易寶宏去年移到外役監服刑，郭台銘痛罵「警察白死了」，侯友宜批評「政府把人民當塑膠」，賴清德說「重刑犯應實在服完徒刑」，蔡英文總統說在這次立法院臨時會聚焦討論。茲事體大，說句實在話，外役監制度屬於重大刑事政策，如果立法院趕鴨子上架修法，並非正確方式。

在國會運作上，很多法案都是因為偶發事件，啟動修法動能，甚至快速三讀通過。這種方式有利有弊，好聽的話叫做「民氣可用」，但也可能是變相的「民粹施壓」，好高騖遠，同仇敵愾，通過一些不易執行或是不能執行的條文，變成執法單位的莫名負擔，反而再次造成民怨。這次立法院臨時會有性平三法，要嚴謹性騷等相關規範，硬要排上外役監條例，不知急迫性到底在哪裡？

國民黨的總統選情因為侯友宜民調一直排行「老三」，黨內許多人蠢蠢欲動，有的人是因為潛意識不能支持本省籍的侯友宜，有的人掛念郭台銘的選舉資源，有的人投機慣了改不了三姓家奴的脾性，有的人則是專注於觀察對岸風向是否轉變，風向雞、天文台、軟軟腰肢、彎彎膝蓋，造成國民黨一副未戰先衰，似乎就要土崩瓦解的假象，搞得黨中央萬分難為。也因此，社會上稍微風吹草動，就可能成為選舉議題。

外役監制度屬於重大刑事政策，如果立法院趕鴨子上架修法，並非正確方式。（資料照）

警察子弟郭台銘痛批「夜店殺警案」囚犯易寶宏於外役監執行，郭董借題發揮有其背景，他提出抨擊成為眾人關注焦點，也有正面意義。而後警察市長侯友宜加碼，痛罵「政府把人民當塑膠」、「民進黨擺爛」，本身具有選舉意涵。蔡英文和賴清德表達關切，當然也是選舉因素使然。但立法院是總統候選人的「立法局」嗎？倉促通過修法合適嗎？

回歸問題本質，外役監和假釋制度都是重要的刑事政策，其基本原則是以教育手段改善犯人，使其重新回歸社會，而非僅對受刑人加以應報性處分，剝奪各項自由使其贖罪。也因此，外役監制度讓受刑人透過開放式的低度管理方式，進行半監禁矯治，有助於受刑人逐步適應正常生活。如果又是民粹式地規定重刑犯完全不得進入外役監，這與刑事政策的基本原則有違，與教育改善主義不符。

外役監制度本身沒有錯，問題是出在執行面，尤其是遴選審核的標準。根據民間司改會的統計，外役監貪污罪受刑人比例高達兩成，明顯偏高，顯見藏汙納垢在其間。而殺警案受刑人得以轉往外役監，是不是透過「有力人士」指點，法務部本身必須嚴肅自我檢討。外役監條例的修法，務須綜合各界意見，求取最大共識，立法院如果只是選舉考量急就章完成修法，最要不得！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書