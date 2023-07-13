新聞線上》重大刑事政策不宜倉促修正

記者陳杉榮

明德外役監囚犯林信吾去年八月逃獄殺害兩名員警，法務部為此提出「外役監條例修正草案」，朝野各界仍有不同意見，近日又傳出犯下殺警案的易寶宏去年移到外役監服刑，郭台銘痛罵「警察白死了」，侯友宜批評「政府把人民當塑膠」，賴清德說「重刑犯應實在服完徒刑」，蔡英文總統說在這次立法院臨時會聚焦討論。茲事體大，說句實在話，外役監制度屬於重大刑事政策，如果立法院趕鴨子上架修法，並非正確方式。

在國會運作上，很多法案都是因為偶發事件，啟動修法動能，甚至快速三讀通過。這種方式有利有弊，好聽的話叫做「民氣可用」，但也可能是變相的「民粹施壓」，好高騖遠，同仇敵愾，通過一些不易執行或是不能執行的條文，變成執法單位的莫名負擔，反而再次造成民怨。這次立法院臨時會有性平三法，要嚴謹性騷等相關規範，硬要排上外役監條例，不知急迫性到底在哪裡？

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國民黨的總統選情因為侯友宜民調一直排行「老三」，黨內許多人蠢蠢欲動，有的人是因為潛意識不能支持本省籍的侯友宜，有的人掛念郭台銘的選舉資源，有的人投機慣了改不了三姓家奴的脾性，有的人則是專注於觀察對岸風向是否轉變，風向雞、天文台、軟軟腰肢、彎彎膝蓋，造成國民黨一副未戰先衰，似乎就要土崩瓦解的假象，搞得黨中央萬分難為。也因此，社會上稍微風吹草動，就可能成為選舉議題。

外役監制度屬於重大刑事政策，如果立法院趕鴨子上架修法，並非正確方式。（資料照）

警察子弟郭台銘痛批「夜店殺警案」囚犯易寶宏於外役監執行，郭董借題發揮有其背景，他提出抨擊成為眾人關注焦點，也有正面意義。而後警察市長侯友宜加碼，痛罵「政府把人民當塑膠」、「民進黨擺爛」，本身具有選舉意涵。蔡英文和賴清德表達關切，當然也是選舉因素使然。但立法院是總統候選人的「立法局」嗎？倉促通過修法合適嗎？

回歸問題本質，外役監和假釋制度都是重要的刑事政策，其基本原則是以教育手段改善犯人，使其重新回歸社會，而非僅對受刑人加以應報性處分，剝奪各項自由使其贖罪。也因此，外役監制度讓受刑人透過開放式的低度管理方式，進行半監禁矯治，有助於受刑人逐步適應正常生活。如果又是民粹式地規定重刑犯完全不得進入外役監，這與刑事政策的基本原則有違，與教育改善主義不符。

外役監制度本身沒有錯，問題是出在執行面，尤其是遴選審核的標準。根據民間司改會的統計，外役監貪污罪受刑人比例高達兩成，明顯偏高，顯見藏汙納垢在其間。而殺警案受刑人得以轉往外役監，是不是透過「有力人士」指點，法務部本身必須嚴肅自我檢討。外役監條例的修法，務須綜合各界意見，求取最大共識，立法院如果只是選舉考量急就章完成修法，最要不得！

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