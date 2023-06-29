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新聞線上》權力的春藥

2023/06/29 05:30

侯友宜民調低迷不振，國民黨昨祭出黨紀，若為他黨站台助選，或邀他黨參選人為己助選，可以停權或撤銷黨籍。（記者甘孟霖攝）

記者陳杉榮

面對侯友宜的民調低迷不振，「侯老三」幾成常態，黨內人心浮動，黨籍立委參選人三心兩意，國民黨昨祭出黨紀，若為他黨站台助選，或邀他黨參選人為己助選，可以停權或撤銷黨籍。競選期間若相互攻訐，得撤銷或開除黨籍。國民黨下重手，黨紀「撤銷提名」，可謂是對倡議「政黨輪替大聯盟」的羅智強等參選人的嚴厲警告。

選舉是政治人物的志業，也是一面照妖鏡，參選者爭取選票競逐權力的過程，往往不經意露出貪婪想贏的本性，尤其是在選情低迷告急之際，最容易顯現政客「三姓家奴」的投機性格。侯友宜民調持續老三，黨內不少立委參選人三心兩意，唱衰侯友宜，磨蹭柯文哲，古人說「疾風知勁草，板蕩識忠臣」，當代藍營則可謂是「疾風大家跑，路遙知馬迷」。

侯友宜的聲勢由盛而衰，除了國民黨的徵召過程遲緩，無法「一鼓作氣」，導致「再而衰，三而竭」之外，未能開大門走大路進行黨內初選，也是自露敗象，不能獲得公眾認同的要因。侯友宜本身是否具有領導國家的氣度和視野，必須受到嚴格的檢驗，誰都幫不了他。如果刻意忽視台灣的生存發展，罔顧蔡英文八年來的執政成績，還要和柯文哲搶服貿選票，一味討好中共，「侯老三」咎由自取，怪不得別人。

國民黨在李登輝之後，早已質變成一個扈從中共的政黨，喪失開國政黨的格局，侯友宜雖被深藍和小粉紅影射可能是本省派的李登輝，但他和李登輝的人格特質有根本的不同。李登輝學貫中西，霸氣十足，侯友宜是刑警出身，謹小慎微，瞻前顧後，迄今無法完成和郭台銘、韓國瑜的整合，不是唱雙簧，確實有困難。眼見柯文哲崛起，侯友宜殿後，國民黨立委參選人羅智強喊出「政黨輪替大聯盟」，游淑慧和張斯綱等有意邀柯文哲站台，這股「牆倒眾人推」趨勢，若不加以強力攔阻，民眾黨和柯文哲攻勢可能乘隙而起，百年大廟就此傾頹。

上週八年前「一中同表」被「換柱」的當事人洪秀柱出面了，發文呼籲國民黨切莫重蹈「換柱」的覆轍與痛苦。柱柱姐特別要求朱立倫為侯友宜傾全力輔選，拚搏奮戰，做國民黨勝選的第一功臣！她也痛斥黨內意志不堅的「小雞們」，要有誠信、格調與道義。洪秀柱的喊話有用嗎？權力的春藥有解方嗎？民進黨前主席施明德有句名言，「承受苦難易，抗拒誘惑難」，國民黨的娃娃兵從未承受任何苦難，若非祭出黨紀，蹭柯不會中斷，選票就是春藥，春藥高過格調。

國民黨這些小雞們心目中的英雄柯文哲，最近非常神氣，神氣到把扶他上神壇的「太陽花運動」踩在腳底。他無視科技和經貿安全，罔顧國安，主張重啟貨貿和服貿，和中共若合符節，他辯稱十年前他「反黑箱」不反服貿，刺痛太陽花世代，當柯文哲自己否定他的過往，當柯文哲毀滅他的政治承諾，權力是春藥，他必須付出代價！

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