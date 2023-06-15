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新聞線上》立委選舉的板塊位移

2023/06/15 05:30

記者陳杉榮

明年台灣大選，攸關國家前途，牽動國際局勢，以及二千三百萬人的未來，民進黨想要贏得總統選舉，必須設定拿下過半選票，重重險阻，關關難過。三黨瓜分票源，民進黨想要繼續掌握國會多數，也成了一項「不可能的任務」，因為民眾黨的選票將會增加，國民黨的席次受到連動，民進黨的席次可能減少，除非總統大選另起旋風，否則國會板塊位移的趨勢不會改變。

蔡英文是選舉的「福將」，兩次總統大選都「狂勝」對手，二○一六年對上國民黨「換柱」不久的朱立倫，蔡拿下六八九萬票，大贏只拿三八一萬票的朱三○八萬票。二○二○年對上背棄高雄選民的韓國瑜，蔡拿下史上最高的八一七萬票，大贏獲得五五二萬票的韓二六五萬票。因為小英因素，民進黨兩度成為國會多數，一洗陳水扁兩次執政「朝小野大」的窘境，終於「完全執政」。明年選舉，「小英現象」不再，民進黨候選人恐得自求多福。

從本屆立委選舉觀察，民進黨當選六十一席，區域得票率四十五．六○％，不分區得票率三十三．九八％。國民黨當選三十八席，區域得票率四十．五七％，不分區得票率三十三．三六％。民眾黨區域得票率僅一．九一％，不分區得票率十一．二二％。時代力量區域得票率一．○二％，不分區得票率七．七六％。簡而言之，不管區域或政黨票，兩大黨的得票率差距不大，單一席次贏者全拿，許多民進黨候選人不過是搭上「小英號」順風船進入國會，並非本身實力多強，去年九合一選舉民進黨大敗，可為旁證。

最近兩次總統大選，號稱三黨三組，「老驥伏櫪」的宋楚瑜只是陪榜，親民黨「全軍覆沒」，走入歷史。明年的三組搭檔，局面不同，在假訊息充斥，講求網路聲量的民粹政治時代，即使有很多人非常厭惡柯文哲，在柯文哲參選總統的氣旋帶動下，柯黨將拿下可觀的選票，絕非昔日宋楚瑜所能相比。尤其是時力要角捲入貪瀆弊案，「不當小綠當小白」之後，支持時力的選票將是民眾黨狩獵的目標。

民眾黨將立委提名押後，算盤打得很精。國民黨朱立倫倡議藍白合，說要組成「非綠大聯盟」，但朱連一個郭台銘都搞不定，侯友宜的民調排老三，說不定搞到最後柯文哲變成「非綠大聯盟」盟主，這對國 民黨的立委選舉將有重大傷害。民進黨不再有順風船，只能拚命向前，不能瞻前顧後，否然將會離國會多數越來越遠。

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