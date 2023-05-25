新聞線上》侯侯的戰術和話術

國民黨總統參選人侯友宜（記者塗建榮攝）

記者陳杉榮

侯友宜獲得國民黨主席朱立倫徵召參選總統，有人認為郭台銘會反彈，侯郭內鬥，郭柯合作，好戲連台。也有政界人士分析，朱立倫仍未放棄參選總統，欲擒故縱，「推侯擋郭」，徐圖「換侯」。觀察政局發展，期待侯郭內鬥，可能是柯文哲支持者的主觀期待，「以朱換侯」的可能性也正逐漸消失，不管哪個陣營，都應面對「侯侯選總統」的現實。

二○○四年陳水扁連任總統投票前夕發生「三一九槍擊案」，侯友宜是當時的刑事警察局長，誰會料到侯廿年後選總統。同樣的，誰也沒料到一九八○年擔任美麗島事件辯護律師的陳水扁，在公元二○○○年成為台灣的總統。看待侯友宜參選，要非常的細膩，反對者更不應流於情緒，尤其是想延續執政的民進黨，千萬不能大意。侯友宜或許沒有國民黨「推銷中的強」，也絕不是民進黨「想像中的弱」。

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他是刑警，算是硬漢，他是政客，身段柔軟。過去他為威權政府服務，抓鄭南榕跑在第一線；現在接受民主洗禮，兩次成為最大直轄市的諸侯。他的父親當過日本兵，又領有榮民證，他的家庭背景非常多元，等同於廿世紀的縮小版中國，更像是當代台灣的綜合體，多元的背景和警官的身分，他五湖四海，接觸各階層，他年輕時加入國民黨，拒絕陳水扁加入民進黨的邀請，對比政壇許多「三姓家奴」，頗為難得。

深藍有許多人對他不滿，說他沒有力挺韓國瑜，說他公投時和國民黨保持距離，說他「三一九槍擊案」站在陳水扁那一方，尤其是連戰時期的黨內大老，迄今餘怒未消。這些批評都有道理，但傷不了他「黨內最強」，他拉攏前台大校長管中閔，非常高招。六十六歲的侯友宜是不是「大隻雞晚啼」，更上層樓？還很難說。侯侯做代誌，「惦惦吃三碗公半」，撂倒一干黨內競爭者，則是事實。

侯友宜被批評在國際和兩岸講不出個所以然，是他的「空白之地」。要一個刑警出身的地方首長具有國際視野，熟悉大陸政策，既能高談闊論，又能鞭辟入裡，難免強他所難。紐約時報說國民黨提名了一個「溫和派」的候選人，顯然把他和四年前的韓國瑜做了極大的區隔。侯友宜很聰明，既然講不出大道理，就說台灣人聽得懂的話，算不算「話術」？台灣人自己看著辦！

侯說他反對「台灣獨立」，反對「一國兩制」，反對台灣獨立說給藍營和中國聽，反對一國兩制說給綠營和美國聽，用最簡單的話做切割，淺顯易懂，同時隱匿國民黨的「親中」色彩，讓批判者找不到箭靶。外界若問他台灣怎麼向前走，怎麼面對中共的進逼，他一句標準答案，大家要「團結」。民進黨想延續執政，怎麼破解侯侯戰術和話術，硬仗已經開始。

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