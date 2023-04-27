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新聞線上》好好談談能源政策

2023/04/27 05:30

記者陳杉榮

美國「中國軍力報告」指出，中共未來對台作戰，海空封鎖、有限度武力行動、飛彈空襲、以及全面入侵，是四大可能軍事行動。觀察去年八月中共報復時任美國眾議長裴洛西訪台發動「聯合軍事行動實戰化演訓」，以及四月初報復美國眾議長麥卡錫會晤蔡英文總統發動「聯合利劍演習」，模擬封鎖台灣海空域，是中共實戰演訓重點，台灣的「能源供應鏈」是否輕易為中共阻斷？國家的能源政策為何？兩黨都要說清楚。

台灣本身礦藏有限，能源大抵仰賴進口，兩蔣時期發展核能，台灣一度是核能大國，但反核運動在台灣方興未艾，經過數十年的踐履，核能不再單純是蓋與不蓋的「科學問題」，而是要或不要的「哲學議題」，民進黨執政定調「二○二五非核家園」，並逐步落實。台灣現有四個核能電廠，核四廠在二○一四年馬英九政府決定封存，連運作發電的機會都沒有。核一廠兩座機組在二○一八、二○一九年先後除役，核二廠兩座機組也在二○二一和二○二三年三月先後除役。核三廠將在二○二五年完全除役。

台灣一度是核能大國，但反核運動在台灣方興未艾，經過數十年的踐履，核能不再單純是蓋與不蓋的「科學問題」，而是要或不要的「哲學議題」。（本報資料照）

少了核能發電，火力水力和綠能發電是否足夠充裕，也為國人關注。反核人士堅持台灣要落實非核家園，擁核人士則力主重啟核四，核二核三廠延役，避免出現缺電，衝擊人民生活。二○二一年擁核人士還發動「重啟核四」公投，遭到人民投票否決。雖然公投失利，但擁核派相當堅持，醞釀期限後重新提案，並主張二○二四要投給支持核電政策的總統候選人。

由於中共侵略台灣野心不止，動輒機艦繞台軍演脅迫，台灣天然氣安全存量只有十至十五天，西岸的火力發電廠又在中共火力射程之內，進口天然氣需要大量船運，「供應鏈」是否輕易遭中共封鎖阻斷，成為要命又嚴肅的問題。近年政府大力發展風力等綠能發電，猶未完全成熟，站在能源安全的角度，核能又成為重要議題。

二○二五非核家園，是民進黨的能源政策，是否都無轉圜餘地，面對戰爭風險，國家的能源政策是什麼？民進黨和賴清德要說清楚。侯友宜動輒說「沒有核安就沒有核電」，他曾和國民黨中央唱反調，反對重啟核四公投。過去朱立倫擔任新北市長時，反對核四，但朱擔任國民黨主席時，卻是支持重啟核四。換了位置是可以換腦袋的，想要選總統的侯友宜，為了爭取擁核選票，面對核電政策他會不會來個「華麗轉身」？更需要他說清楚講明白。

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