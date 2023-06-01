新聞線上》柯文哲超車侯友宜

柯文哲。（記者吳正庭攝）

記者陳杉榮

最近幾份民調顯示，侯友宜的支持度不如柯文哲，好事者開始議論，國民黨準備「換侯」，朱立倫可能復出，郭台銘即將復活，「郭柯配」再度浮出檯面。但「換侯」何等大事？幾份民調就要改變國民黨提名，談何容易！只是政治性民調的發布，必然存在動機，大家都做柯民調超車侯，侯真的這麼弱嗎？有境外勢力介入嗎？值得探究。

柯侯的民調交叉，顯見現階段侯友宜並無任何吸引選民的國政論述，基本盤不會出聲，年輕人不感興趣，民調測不出選票的「厚度」。事實上，國民黨長期壟斷政治資源，民進黨兩度執政，各自累積出厚厚的「賭爛票層」，這是柯文哲和民進黨撕破臉後，敢回頭大罵「垃圾不分藍綠」的政治基礎。

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台灣現有的政治環境不利小黨存活，小黨存續一段時間後都走上泡沫化，新黨如此、親民黨如此、台聯黨如此。民眾黨假借前賢之名建黨，欠缺完整的政黨運作機制，迄今仍是個「一人黨主席」的政黨，柯文哲學毛澤東，學宋楚瑜，乾綱獨斷，吆喝上下，只能歌頌，不能造反，政黨監督制衡付之闕如。

舉個例，去年民眾黨苗栗縣議員提名爆發爭議，黨內監督最高機構中評會調查認定有瑕疵，建議撤銷提名、重啟初選，柯文哲竟將矛頭指向兼任立委賴香伶國會辦公室主任的中評會主委林恕暉，飆罵賴︰「誰家的狗，自己回去管好」。罵「中評會主委是狗」，嚴重踐踏政黨政治，這在國、民兩黨完全不能想像，柯文哲一頓飆罵，下場是林恕暉打包走人。

柯文哲要選總統，八年台北市長的「政績」理應受到檢驗。所謂遠雄大巨蛋案、日勝生美河市案、富邦松菸文創案、鴻海三創園區，以及雙子星案等「五大弊案」，八年後焉在？反倒是柯善用籌碼，和這些企業主有了豐富的互動。他熟悉馬克思主義辯證法，慣於轉移焦點，善於導入反對民進黨的力量，再把矛頭對準民進黨政府，既可卸責又可營造聲量。誰罵他，他就罵民進黨，一皮天下無難事，有事都是民進黨他家的事。

侯友宜被徵召後，瞻前顧後，柯文哲我行我素，旁若無人，比起侯的無趣，柯大放厥詞的幹話受到年輕人熱議，民調聲量當然高。侯迄今並未發言討好中共，中共對侯無感，郭、柯二人只罵民進黨，生怕得罪中共；從這個角度看，美國智庫學者葛來儀分析中共比較偏好柯文哲，可說脈絡分明。郭、柯眉來眼去，徐圖發展，中共會不會借力使力促成「郭柯配」又成話題，柯文哲的聲量居高不下，侯友宜真的要傷腦筋了。

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