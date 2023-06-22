新聞線上》民進黨準備好了嗎

民進黨主席賴清德。（資料照）

記者陳杉榮

總統選戰升溫，民調受到關注，最近幾份民調顯示民眾黨的柯文哲約有二至三成的支持度，造成國民黨侯友宜不小的壓力，不支持侯的人訕笑他是「侯老三」。在新北市餵藥疑案風波未止，郭台銘雄心壯志不明，國民黨整合無功的狀態下，柯文哲保持二至三成的「民調聲量」，可攻可守。而民調虛虛實實，若此趨勢保持下去，民進黨受到的衝擊或許將比國民黨更大。

柯文哲是二○一四年「太陽花運動」橫空出世創造出來的政治人物，當年他擊敗姚文智、顧立雄等民進黨所有的台北市長參選人，以「墨綠」之姿代表綠營，拿下台北市長寶座。若沒有太陽花運動的年輕人支持，不可能有柯文哲的出線，若不是網路社群光速興起，政壇也不會有所謂「柯氏聲量」。擺在眼前的事實是，柯文哲雖不能席捲太陽花世代的政治能量，但太陽花世代已無足以挑戰或撼動他的人選。

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參與「太陽花運動」的年輕人非常多，代表人物卻有限，柯文哲是當年地方選舉政治能量集結投射之所在，本身並非運動的領導人物。當年的風雲人物黃國昌，時代力量創立初期當選區域立委，問政不俗，爭議也多，他未能連任立委，轉而成為揭弊人物，正規軍不做變成「打游擊」。他對民進黨蔡英文政府的針砭不少，揭弊屢屢成為大案，親綠支持者對他不爽，視他「不當小綠當小白」，當柯文哲說他當總統要任命黃出任法務部長，黃與綠營更形疏遠。

林飛帆是「太陽花運動」最重要的學生領袖，一路走來「初心未改」，投入民進黨的黨務和參與台灣涉外公共事務，中規中矩，有禮有節，他應該在公共領域承擔更大的責任，扮演更重要的角色。這次選舉本來被徵召參選北市立委，卻因中央黨部處理「性騷擾」案件風波，宣布退選。看似枝節，事屬重大，千萬不要小看林飛帆退選這件事，這是民進黨和「太陽花運動」出現斷鏈危機的節點，莫名其妙斷送了太陽花運動延續的政治能量，林飛帆，可惜了！

柯文哲現在說他要「重啟服貿」、「重啟貨貿」，他不會斷念，他會當作選舉訴求，民進黨如果還是拿十年前反對的理由加以駁斥，這是遠遠不足的。參與「太陽花運動」的年輕人已經進入競爭激烈的職場，他們對「出社會」的社會現狀滿意嗎？現在的大學生理解反服貿的時代意義嗎？光憑「愛台灣」的口號能說服年輕人嗎？民進黨政府面對不同世代的人，真的準備好了嗎？

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