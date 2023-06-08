社論》問題在中國 答案在台灣

季辛吉最近表示：台灣議題，短時間內依舊無解，只能交給時間去決定。小英政府則強調：問題的解答就是民主，由人民做主。這也意味著：除了大國戰略競爭，台灣人民自己也要思考、主張、行動，透過民主表達二三○○萬人的意志，不能把自己的未來承包給他國。

季辛吉總設計尼克森主義，原本期待中國經過和平演變融入國際體系，從而最終解決二戰遺留的台灣議題。但他們忽略了，真正的問題在中國。一黨專政不改，包括六四屠殺，西方猶不斷挹注中國經濟與軍力，養虎遺患。「武力奪島」作為挑戰美國霸權的第一塊骨牌，只是必然之事發生在野心家習近平身上罷了。客觀情勢發展顯示，解決這個議題的急迫性已在眼前：北京企圖以武力片面改變台海現狀，軍事冒進行動範圍越來越大，解放軍挑釁他國機艦，只是事態惡化之一端。可以說，台灣議題不解決，習近平就有模糊空間，可以把台灣當突破口，顛覆現有的國際秩序，建立以中國為中心的天朝。

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習近平的野心，導致民主世界群起抗衡，把台灣推上國際焦點。重新發現台灣，近年有四波值得注意：一，二○一六年底川普接聽蔡英文的致賀電話，二○一七年底川普重新定義中國是戰略競爭對手。二，二○二○，捷克參議院議長韋德齊、布拉格市長賀吉普一行訪問台灣，美國國務卿龐皮歐表態支持捷台互動。二○二一年底，駐立陶宛台灣代表處，我國在歐洲第一個以「台灣」名義設立代表機構。稍後，斯洛伐克經濟部政次葛力克率團訪台。中、東歐國家，被民主台灣的活力吸引而來。三，歐盟、G7、北約，逐漸感受到台海和平穩定的連動影響，務實調整僵化的中國政策，多次聲明關切中國威脅台海和平與穩定，北約在烏俄戰爭下正討論在東京設立聯絡處。四，同樣在中國威脅陰影下，安倍晉三的「台灣有事就是日本有事」，隨著中俄結盟緊密化，岸田文雄進一步稱：「台灣安全就是全球議題。」尹錫悅亦跟進：「台灣議題不僅是中國與台灣之間的問題，就跟北韓一樣是全球性的議題。」小馬可仕更表態：若台海爆發衝突，美菲防務協議下的軍事基地將能派上用場。「國際反華勢力」，被中國自我實現。

一九五二舊金山和約生效，日本放棄台澎，但一九四九國共內戰定局，打亂了最終處置。一九五○韓戰開打，中華人民共和國被聯合國決議指為侵略者，鞏固了台灣主權未定論。從文革尾聲到改革開放，美國基於「聯中制蘇」，不反對兩岸「和平統一」、但反對武力改變現狀，此後主導歷屆政府「美國的一中政策」。此一期待，核心前提乃中國確屬美國的友好國家。但，中國崛起之後逐漸採取敵意姿態，至習近平終使此一期待宣告幻滅，迫使西方紛紛修補自己的一中政策。二○二一，台灣疫苗之亂，日本率先就近馳援疫苗，隨即，美國也贈台疫苗。由最近日本戰略角色的轉變，回顧日本先行、美國跟進的疫苗支援模式，似乎隱約透露出一種訊息：日本這個美國的友好國家，將取代中國扮演印太戰略旗艦。

二戰以來，不論開羅宣言、波茨坦公告、舊金山和約、中美三公報，台灣人民都沒有話語權。當年，國際社會普遍認為，台灣，應由「兩岸中國人」和平解決，而國共是互爭中國代表權的專制政權。時移勢易，兩蔣時代結束，中國專政依舊，台灣在民主化中追求自我認同，台灣前途應由台灣人民決定蔚為主流。可惜，延續外來政權的舊勢力，依然認同與對岸同屬一中。拜登說：台灣是獨立的，由它自己做決定。當前的問題則是：台灣人民準備好自己的答案了嗎？

民主世界，長期忽略台灣，助長中國對台咄咄逼人。幸而，台灣爭氣自強，如今在地緣政治、關鍵產業供應鏈，牽一髮而動全身。新冠疫情，烏俄戰爭，民主國家對台灣加緊補課，就是數十年來的曠課所致。主要國家迴避外交承認，令台灣議題被中國綁架。由此，國際組織對台灣關上大門，尤其是，新冠疫情的始作俑者中國，竟還繼續操控世衛組織排除台灣。而民主國家對防疫成功且協助他國的台灣卻愛莫能助，只能日益憂心中國入侵台灣將重創全球經貿。懲前毖後，必須對中國威脅台灣從而威脅全球，進行釜底抽薪的政策革命。從川普到拜登，「美國的一中政策沒有改變」的措辭下，華府已經帶動民主世界劃下「台海現狀長期化」的底線。台灣議題，問題在中國，答案在台灣。而答案，需要民主世界與民主台灣一同索解。

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