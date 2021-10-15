社論》互不隸屬捍衛民主台灣

蔡英文總統在今年雙十節慶演說提出「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等四個堅持，以及「從一九四九年中華民國立足台灣以來，已經經歷七十二年」等論述，民眾普遍正面反應，認為這是符合現狀事實的描述，也是社會的最大公約數。台灣面臨北京升高的軍事壓力，蔡總統要能團結國內朝野力量，並結合美國等理念相近的民主夥伴，抗衡中國對區域及民主陣營的威脅。正如今年演說「共識化分歧，團結守台灣」之題，這是我們眼前最迫切努力的課題。

蔡總統當天演說結束後，出席慶祝大會的國民黨主席朱立倫現場受訪評價四個堅持，他表示「國民黨一定堅守民主自由的憲政體制」，並向總統喊話，「做比說重要」。朱在第一時間並無太多質疑，甚至期待總統多努力。但在十二日，朱立倫態度大不同，痛批蔡英文扭曲中華民國的歷史成七十二年，就是改變現狀、搞台獨，兩國論主張也是違憲，是改變現狀、搞台獨。朱顯然附和前總統馬英九的說法，將互不隸屬冠以兩國論主張。

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朱立倫在短短數日調整說法，背後應有一定的過程。而藍營兩位大咖相呼應，也不會是偶然。對照中國的回應，國台辦十日針對蔡英文的演說只有一貫性的批評，指「鼓吹台獨、煽動對立，割裂歷史、扭曲事實」。國台辦十三日再批，兩岸「同屬一個中國」，兩岸關係「絕不是國與國關係」，所謂「互不隸屬」就是「赤裸裸地販賣兩國論」。國共意見趨向相似，均將今年雙十節慶演說定調為兩國論、搞台獨，並與前總統李登輝於一九九九年發表「特殊國與國關係」進行連結。

李登輝當年接受德國之聲專訪表示，中華民國一直都是主權獨立的國家，「一九九一年的修憲後，兩岸關係定位在特殊的國與國關係，所以並沒有再宣佈台灣獨立的必要」。這項兩岸論述，當時獲得台灣絕大多數民意支持。但因隔年總統大選國民黨敗選，淪為在野黨，國民黨的後繼者與特殊兩國論分道揚鑣，另擇國共一家親的親中路線，創造所謂「九二共識」的虛幻神話，聯共制台，自投一中羅網。馬英九的八年執政，更使台灣門戶為之洞開，台灣至今仍深受其害。

總統這次演說，同樣道出兩岸的客觀現狀。如果不是互不隸屬，何來中華民國是主權獨立國家的事實。國民黨人一方面批評蔡政府不願講「中華民國」，但當蔡總統大聲呼籲朝野齊力捍衛中華民國台灣的主權時，國民黨卻又大罵互不隸屬的說法，豈非自相矛盾。難道藍營政治人物還想妄稱中華民國主權及於整個中國大陸這種悖離國際現實的夢囈之語。正如國史館館長陳儀深所指，馬英九違憲說，是以「秋海棠」為領土概念，但這已經被中華人民共和國所拋棄，台澎金馬透過憲法增修條文建立的體制，不只是事實獨立，而且是法理獨立。

根據民進黨最新民調顯示，有八成四的受訪民眾支持中華民國與中華人民共和國互不隸屬；此外有九成五民眾認為台灣的前途由台灣人自行決定。總統的雙十演說除獲壓倒性民意的支持，放眼國際，清楚說出台海現狀，也是堅定與民主夥伴站在同一陣線。對比當年李登輝提出特殊兩國論的外部環境，各國現已更關注中國對於區域的擴張，首當其衝的台灣，面臨北京的文攻武嚇，能否依然維繫民主治理，做出有力抗衡。美國近日表達「持續支持以符合台灣人民意願與最大利益」，力挺民主台灣。避免台灣被一中化，而成第一島鏈的突破口，四個堅持更屬必要。

反觀國民黨，仍與國內外的主流聲音，背道而馳。更可議的是，批評今年的雙十演說，與國台辦說法，有相當重疊性。難道朝野之間要找出最大公約數，竟比國共之間還要難。朱立倫等國民黨人指控蔡英文把中華民國的歷史說成七十二年，試問中國領導人習近平大談與孫文的辛亥革命連結，隻字未提一九四九年前的國府統治時期，為何未見國民黨同樣譴責。國府的潰敗，流亡至台灣，是這塊土地與人民的孕育，從中華民國來台灣、中華民國在台灣、到現在的中華民國是台灣，獲得了再生。不肯立足七十二年的生命共同體，堅持兩岸互不隸屬以捍衛台海現狀，卻仍時刻緬懷大中國史觀，國民黨還活在平行時空嗎？

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