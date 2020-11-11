社論》小而美且堅韌的民主島國

二○二○，在未來的歷史定位，可能是一個重新開機的年代。去年底，中國爆發武漢肺炎，隱匿疫情、操弄世衛、拒絕國際調查，令全球陷入風暴，確診超過五千萬，死亡超過一百二十萬，至今還看不到好轉跡象。今年以前，恐怕少有人想像得到，將台灣隔離於世衛，竟令武漢肺炎失去防疫先機，造成當今之不可收拾。而始作俑者卻藉機搶奪地盤，戰狼外交、軍事冒進、邊境衝突等無惡不作。從而，改革開放所包裝的形象毀於一旦，國際對中國的負評則達到歷史新高。十一月九日，世衛大會在第二波疫情中復會，全球有超過七十國、一千七百位政要力挺防疫典範台灣參與，戰狼仍狂妄地封殺提案，目無全球公衛安全，莫此為甚。

武漢肺炎的真實故事，是否有水落石出的一天，無法臆測。可以確定的是，始作俑者從頭便利用國際災難舖陳其霸權夢，有計畫甚至有預謀地擴大自己的黑勢力，尤其是在東海、台海、南海，趁人之危推進軍事行動，針對台灣的挑釁騷擾無有寧日，悍稱不存在所謂的海峽中線，堪稱在眾目睽睽之下趁火打劫。但國際風向變了，戰狼招致強烈的反作用力，華府對北京的軍事冒進主義，展開針鋒相對的反制行動。非唯如此，北京還利用國際自顧不暇的「天賜良機」，火速頒行「香港國安法」，把「光復香港、時代革命」一舉碾壓。一時之間，港人彷佛淪為國際孤兒，任由中共權力集團宰割，抓的抓，逃的逃。

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這場史無前例的疫情，有人懷疑是精心設計的生化突襲，在美中貿易戰、科技戰、新冷戰外另闢戰場。一個極有利的議程在於，十一月三日，招招打到習近平要害的川普，必須接受美國選民的檢驗，而疫情遲遲未能控制，雖然美國人民對中國的惡感快速上升，但對中國強硬的川普反而受到疫情牽累。一般咸信，對中強硬已是共和、民主兩黨共識，不過，選後華府的政治新局具體為何，仍是一個未知數。日前五中全會的十四五、二○三五，習近平遂能充分運用所獲的喘息空間重新部署。美國大選的風向漸明，北京尚未向拜登致賀便傳出停止進口澳洲七大類商品，戰狼外交正在伺機出柙，民主國家必須警戒並打團體賽，以免遭各個擊破。

當然，二○二○不是一片漆黑。武漢肺炎爆發伊始，台灣及早發現超前部署，結果成為滿目瘡痍中的安全淨土，被國際譽為民主防疫成功的故事。可惜，當初台灣早向世衛示警人傳人，而該組織始終傾向北京說法，嚴重耽誤了國際合作抗疫的時機。華府也坐失防疫的黃金時間，至今確診超過一千萬，成為政治變盤的主要動力。這次世衛大會，力挺台灣出席大會、參與組織的聲浪勝於以往，說明了國際公衛地圖，台灣是不可或缺的一塊拼圖，繼續讓北京放火又阻擋救火，疫情只會維持擴散趨勢，加大傷害面。英國國防參謀長卡特警示，疫情大流行造成的經濟危機，恐引發第三次世界大戰，此一論點深值警惕。

武漢肺炎爆發初期，我國正好完成總統大選。二○一八慘遭滑鐵盧，小英政府重整施政步伐，特別是，代表國人向一國兩制台灣方案說不，強力聲援港人反送中法案，站在民主國家力挺港人的前線。從而，一月十三日，終止了為時兩年的韓流。此一結果，不啻搶先建構一道武漢肺炎的防火牆。二○一八，二○二○，民意鐘擺劇烈晃動，但選舉揭曉大勢底定，激情隨之塵埃落定。台灣式的民主，不必刻意與他國比高下，但我們的選務透明度、行政中立、投開票效率、公民監督，在在見證台灣是個走向成熟的小型民主國家。置身區域矛盾漩渦而能動態平衡自處，「小而美且堅韌的民主島國」，正在國際展現越來越被需求的存在價值。

疫情蔓延，美國大選，此時有風雨也有寧靜。武漢肺炎以來，北京對台敵意行為出現質變，共機專闖我國西南空域。此一發展，已經無法從兩岸框架來理解，而得從習近平霸權夢來鳥瞰台灣在國際風雲變幻裡的戰略重新定位。專制中國，民主台灣，戰爭與和平的辯證，堪稱當前地緣政治矛盾的縮影。專制中國所代表的價值將崛起？還是民主台灣所代表的價值會昂揚，台海正是試金石。而國際大氣候，非操之於台灣這個小型民主國家，儘管我們是個明亮的民主櫥窗。美國大選終局之後，不論氣候會起什麼變化，民主、經濟、國防、共識都是抗中的護國神山。二○二○，國際新局加溫醞釀。二○二一，抗中不再是捉對廝殺，與民主隊協力合作，乃是台灣本能性的選擇。

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