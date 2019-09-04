社論》「民主不能當飯吃」的「養豬哲學」

台灣好不容易才走到今天的民主，但是，黨國體制、威權統治陰魂不散，又連結上中國的一黨專政，所謂的「民主不能當飯吃」、「民主對GDP沒幫助」，「誰經濟做得好就讓誰做」、「政治要為經濟服務」，問鼎大位者竟振振有詞。巧合的是，香港如火如荼的反送中運動，正在用堅決的行動有力反駁著這種「養豬哲學」。

在人類文明進入民主時代以前，在封建、專制、神權統治之下，人的尊嚴主要建立在三餐溫飽與內在精神的結合。到了民主時代，除了三餐溫飽、內在精神，又增加了民主、自由、人權等憲政機制，也就是，每個人都可以獲得基本保障，在滿足物質與精神之外，還可以擴展自我從事公共活動，以求提升公眾的生活境界。於是，人可以不再自掃門前雪，志同道合者可以結合追求公益，把原始的利己主義昇華為利他主義。

乍看之下，民主不是生產事業，「民主不可以當飯吃」、「民主對GDP沒幫助」。不過，民主可以讓更多人有飯吃，而且，民主可以讓大家在溫飽之餘，享有基本的人性尊嚴！美國前總統羅斯福曾提出四大自由：言論自由、宗教自由、免於匱乏的自由、免於恐懼的自由。在民主國家，即便是弱勢族群，都可以在社會救濟的基礎上，維持最起碼的生命機能，而且在開放的競爭系統中，擁有翻身機會。如果沒有民主，不僅是弱勢族群，甚至除了少數權貴，大多數人只能當順民，隔絕於被壟斷的資源之外。有些開發獨裁國家，食衣住行也許有所進步，但歐威爾式的專制技術進步更快，就像現在中國數位集權統治所展示的，人民除了滿足口腹之欲，內在精神卻是黨的填充物，凡是有政治覺悟者都會遭到不測。可以說，生活在沒有民主的國家，頂多只能當一隻快樂的豬，過其次等公民生活。

最近四十年，台灣從一九七九美麗島事件到二○一四太陽花學運，中國從一九八九天安門事件到二○○八的零八憲章，香港從二○一四雨傘運動到二○一九的反送中，在在揭示，越來越多人已經覺悟，沒有民主光有飯吃，這種日子是朝不保夕的。「民主不能當飯吃」、「民主對GDP沒幫助」，這聽在中港為爭民主而慘遭迫害的人耳裡，恐怕不無「飫嘴（吃膩了）」之黑色幽默吧。今天，中國的改革開放走回頭路，習近平斷絕民主化欲求，偏偏被稱為民主典範的台灣，卻出現視民主如草芥之言，真是民主典範的一大諷刺。猶記，六四事件二十週年，馬英九公開肯定：二十年來，大陸經濟改革成功，人民生活大幅改善，大陸當局比過去更為注意人權議題。不僅睜著眼睛說瞎話，言下之意且認為：吃得飽就好，民主不重要。之後，吳敦義的共產黨已逐漸開明，韓國瑜的連結專制中國發大財，堪稱是一脈相連的「養豬哲學」。

如果「民主不能當飯吃」這種句型成立，那麼，「公平正義不能當飯吃」，也可以成立了。但大家一定很清楚，普世價值不能為了一口飯而犧牲。經濟民生固然重要，衣食足然後知榮辱，然而，人之為人超越於「動物農莊」之處，台灣比中國小卻因民主而受國際肯定，一再說明社會國家的組成與運作，經濟民生是下層基礎，普世價值是上層結構，缺乏上層結構的保障作用，社會不成社會、國家不成國家，政商掛勾、壟斷經濟、血汗工廠所構成的悲慘世界，是絕大多數人的命運。當今世界，社會流動、社會分配、社會救濟都要靠民主，假使要讓絕大多數人豐衣足食，而不是極少數人朱門酒肉臭，民主是不可或缺的「必要之善」。

歷經半年，香港反送中風潮方興未艾，問題癥結便出在一國兩制有名無實，最終決策遙控在北京的中南海。金馬影后葉德嫻被問到如何解決風波時坦言：「我有這樣的權嗎？權在誰手上，誰就可以解決」。沒有民主，權在北京，導致今天的香港困局。林鄭月娥連撤案、辭職都不由自主，遑論其他？中國內地呢？遠的不說，自由派獨立智庫「天則經濟研究所」被關閉，各種宗教遭到無差別迫害， 中國企業快速「國進民退」，不一而足。相對於台灣的民主進步，中國則展現出專制升級的勢頭，於是香港水滾掀鍋，只是冰山一角罷了。香港眾志秘書長黃之鋒等人刻在台灣尋求聲援，主張「民主不能當飯吃」者至少應該聽聽港人的現身說法吧。

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