自由廣場》（鏗鏘集）黑白虎卵，信不信由你

◎ 王景弘

宗教信仰與人間俗事，主要差別在於「信不信」與「事實可驗證」。但事實並不一定立刻可見，或人人可見，政治騙徒便搞陰謀論，製造謠言，信不信由你。

騙徒並不想騙盡天下蒼生，騙同溫層也好，這種騙局在台灣正惡化，新媒體好像是謊言比賽，騙徒不擇手段為私利或政治利益服務。舉兩個最荒謬的例子：

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開補習班起家的林志昇，在美國登記「台灣民政府」的公司組織，宣稱擁有台灣主權的美國台灣軍政府，即將接管台灣，台灣民政府獲授權，發放美國駕駛執照、身份證件。

虎卵黑白畫，也有人相信，捐錢買民府的官銜、駕照。愛虛榮而無知者沒有判斷力，無法求證，信以為真，讓他騙了七億餘元，身後還留下上億房產和逾億存款。

國民黨的旗鼓手，「代言」白宮有「毀台計畫」，宣稱是「華府廣播名主持人」尼克森（Garland Nixon）的獨家。他掩藏尼克森身份只是俄國外宣，登記在華府地區的小電台「史潑尼克」，尼克森的「獨家」也只是推特上的一段話。

華府記者不知凡幾，最不活躍，最見不得人的，就是俄國媒體記者，他們身份特殊，記者非正業，Ｃ咖俄國電台的Ｃ咖「記者」，在推特上散佈「毀台計畫」，會立刻傳到國民黨虎卵王和中國媒體之手，黑手炒作不問可知。

國民黨政治精算主席，不得不訓誡「同志」不能散佈謠言，但台北也有所謂名記者和當事人同一口徑，反問「白宮有否認嗎，拜登回應了嗎」？他們學林志昇，搞神秘，搞陰謀論，把它炒成信不信的問題。

這些別有用心之人，明知謠言與事實相背，自己都不相信，但還是要造謠，因為那是他們的「工作」，只要裝神弄鬼，故佈疑陣，有人相信，他們便得分。

（作者為資深新聞工作者）

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