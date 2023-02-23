自由開講》朝野政黨誰在護衛中華民國？

林正二

民進黨主席賴清德批評中共定義下的「九二共識」沒有中華民國的生存空間後，遭到朱立倫主席怒批「台獨意圖毀滅中華民國」。

九二「共識」是馬英九執政時，蘇起為了兩岸可以穩定發展所自創的名詞，中國為了統戰台灣，同意以九二「共識」作為兩岸和平發展的政治基礎，惟只以「一中」為「共識」，絕口不提「各表」，並且不斷強調其定義下的「一中」，讓國際社會誤以為台灣已接受中國的「一中原則」，而不利台灣主權的護衛。

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果然，中國接受所謂的「九二共識」後，台灣在國際社會與中國大陸均不能提及一中「各表」以及中華⺠國的國名與國旗等有關我國的標誌等。很明顯的，這是中國藉由國⺠黨的九二「共識」，讓台灣陷入只有「一中」沒有「各表」的「共識」中，進而被「一中」緊緊框住，逐漸失去維護台灣主權自主性之戰略；馬習會「各表」完全不見了，「中華民國」也消失了，就是最明顯的例子。

賴清德批評中共定義下的「九二共識」沒有中華民國的生存空間後，遭到朱立倫主席怒批「台獨意圖毀滅中華民國」。（歐新社）

因此，民進黨執政後，中國為繼續以「一中」框住台灣，消滅中華民國，不斷以兩岸和平為說詞，施壓蔡總統接受「九二共識」。

小英總統為了團結國人，抗拒中國以「九二共識」為基礎的「一國兩制台灣方案」，依據我國目前實際統治的領土，以藍綠民眾最大公約數「中華民國台灣」的表述，彰顯中華民國與中華人民共和國有各自的統治領土，互不隸屬，以護衛中華民國。

蔡總統雖強調「中華民國台灣」是國人最大的共識，但國民黨仍想藉由國共的「九二共識」，配合中國打台獨的策略，醜化蔡總統維護中華民國主權是台獨，已將兩岸帶往戰爭方向。小英總統執政後，並沒有往法理台獨方向邁進，也沒有挑釁中國，反而不斷呼籲中共，兩岸應以對等地位建構和平穩定的關係。

小英只是堅拒會讓中華民國消失的「九二共識、一國兩制」統台方案，以致中國不時以戰機、軍艦繞台，恫嚇武統台灣，破壞了兩岸和平。國民黨不是要護衛中華民國主權嗎？為何不敢譴責要併吞中華民國的中華人民共和國？

就政治現況而言，台灣已獨立，兩岸分治分立已74年，「中華民國台灣」跟「中華人民共和國」互不隸屬。雖然我國現在的名稱是「中華民國」，但實際上統治的領土只有台澎金馬，這只是以國名表述憲法所稱的固有領土的象徵性意義，亦即以維護台灣獨立的現狀，護衛中華民國的主權「獨立」於「中華人民共和國」之外。因此，台灣的政府不分藍綠，不應像冷戰初期「反攻大陸」時期，大部份國家都承認中華民國時一樣，將「中華民國」膨脹為「一中」—「中華人民共和國屬於在台灣的中華民國」，因為目前國際社會認知的「一中」就是「中華人民共和國」，倒過來反變成「在台灣的中華民國屬於中華人民共和國」，反而若入中國的「一中框架」，讓在台灣的中華民國被中國統一。這是中華民國就是台灣，不應膨脹為「一中」的政治意涵。

然而，國民黨明知習近已定位「九二共識」就是在兩岸「一中原則」「共識」下的「一國兩制」統台方案，中國不可能跟台灣有「一中各表」共識，卻還自欺欺人地以「九二共識、一中各表」為兩岸策略，等於默認了中國的九二「共識」，跟中國建立了無「各表」的九二「一中」「共識」。如國民黨不認同中國無「各表」要統台的「九二共識」，為何還要接受「九二共識」這四個字？國民黨副主席夏立言日前訪中，與中國國台辦主任宋濤與政協主席王滬寧會面，乖乖地聆聽中共以九二「一中」共識為基礎、「一國兩制」統台為目標的解決台灣問題總體方略，卻不敢在中共高層面前，要求中共當局正視「中華人民共和國」與「中華民國」分治分立、互不隸屬的「一中各表」政治現實，以及傳達台灣人民反對「一國兩制」統台方案的國人心聲。 國民黨的「一中各表」共識哪裡去了？國民黨夏副主席在中共高層面前，默認了中國定義、只有「一中」無「各表」的「九二共識」。藍營無視中國以「九二共識」併吞台灣的企圖，將讓他們口口聲聲要護衛的「中華民國」落入「一中」框架，被「中華人民共和國」統一掉。

中華民國實際的統治範圍僅有台、澎、金、馬等，美國、日本與歐盟等國際社會所認知的「中華民國」就是「台灣」，故護衛台灣主權「獨立」的現狀，就是捍衛中華民國。國民黨可以因為傾中，將台灣排除於民主國家的聯盟防衛體系外嗎？藍營的傾中跟美國的全球抗中戰略是矛盾的，在美國台海策略下，國民黨向中國靠攏的政策，不會讓美國遠離台灣嗎？沒有美國協助，國民黨一廂情願的「九二共識」能護衛中華民國嗎？ 台灣最荒謬的事情就是主張統一的政黨在高喊保衛「統一後將被消滅的中華民國」。會讓中華民國消失的人，卻假裝愛中華民國，高喊中華民國萬歲？

朝野政黨誰在護衛中華民國？事實勝於雄辯！

（退休駐美外交人員）

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