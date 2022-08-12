胡，怎麼說》假的!侯友宜、盧秀燕等如真反對，夏立言奔中國就回不來啦!

中國軍隊圍台軍演飛彈剛打過來、戰機軍艦侵越海峽中線進逼過來、一國兩制招降白皮書丟過來，就在同一天，中國國民黨副黨魁夏立言10日上午率團快閃急奔飛去中國。然後，才看到藍軍大諸侯侯友宜、盧秀燕等表示時機不宜、徒增紛擾云云，以及多位藍軍青壯派議員及參選人連署反對。

人都飛走了，藍軍大諸侯等才大聲反對，根本就是放放「馬後砲」、和派夏立言去的黨魁朱立倫「唱雙簧」演戲，選舉逼近，藉此化解一下選民反彈而已，否則，以侯、盧等大諸侯在藍軍黨內聲望及實力，如果真的出面反對，怎會擋不住夏立言在共軍對台軍演時急奔中國？

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藍營大咖如真反對，馬上結合青壯派去中央黨部抗議、去機場堵夏立言抗議及反對，夏立言一定不敢執意奔中國；即使夏立言跑的快，藍的諸侯大咖加青壯真只要施壓黨中央，威脅要去掉夏立言的副黨魁之職，以防「整個黨被他賠掉」，那麼，夏立言奔去中國，就可能回不來了，或者回來已變光棍黨員。但是，藍營那有真的反對啊?

夏立言軍演期間急奔中國出現這樣的場景:綠藍白黃啼不住、立言已奔敵營中。

綠營想用道德勸阻，當然沒效，法規上又使不上力，就順勢藉此反擊，以凸顯藍營親中舔共醜態，白營本就在與藍營競爭「和中」，看到藍黨副黨魁在對方軍演迫台時急奔中國，吃味之餘更要趁機狠酸，爭搶淺藍選票，渾然忘了自己無視共機繞台威姭伋硬要辦「雙城論壇」，黃營沒什麼可說的了，就是發表一紙無干大局的反對聲明。

因此，真能阻止夏立言急奔中國的，就是藍營內部。但是，黨魁朱立倫就是始作俑者，夏立言此行極力說不政治，其實就是政治，一般推測就是應中共之召，去說明解釋的。中國國民黨最近在對中共的言辭上，出現了一些調整，包括朱立倫訪美時的一些親美言論，最近中共把裴洛西訪台視為重大挺獨反中事件，對裴洛西以極不堪的粗鄙惡質言詞謾罵，還大規模軍演恫嚇美台，但中國國國民黨卻表示歡迎裴洛西來訪。

為何現在中共要把中國國民黨找去?應該是要求給個說法、做出交代，並檢驗朱立倫上任黨魁時，透過習朱電文來往，承諾國共合作共同反台獨等，到底實踐了多少。還有就是中共揮狼爪軍演迫台，好戰粗暴，以致國際形象重挫之時，雖大力找一些依靠中國、形象不佳的獨裁國家或人士，自己大做外宣挺中國，但效果奇差，把國民黨召去，當做大外宣的形象清汙洗白刷子。

在朱立倫及中國國辦聯手為夏立言此時急奔中國辯護之下，大諸侯演假戲，藍軍青壯派連署反對注定無效。對於夏立言急奔中國，彰化縣議員曹嘉豪為此強烈質問:選擇捍衛中華民國很難嗎？但是，在中國國民黨一片親中舔共的氣候氛圍中，答案就是:真的很難！



請看共軍軍演後中共丟過來的那份13000字「招降白皮書」，內中除了重彈一個中國、一國兩制、台灣是中國的一部分不容置疑也不容改變等之外，招降白皮書明白宣稱:「1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府」、「中華人民共和國政府理 所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台 灣的主權」。

國民黨接受九二共識、一個中國，依上面的論述，中華民國早在1949年就被中華人民共和國取代了、滅亡了，你們的黨要和那個宣稱滅亡了中華民國的那個黨、那個國連手反台獨，那你們要捍衛的中華民國就都沒了，還能捍衛什麼?







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