社論》台美安全對話vs.國共併台對話

國民黨本月中派團去中國，除面見中共官員，國共並合力宣傳矮化台灣的一中框架，此舉引發國人強烈質疑。（國民黨提供）

台美特殊管道對話前天於美國在台協會華盛頓總部進行，我方由國安會秘書長顧立雄與外交部長吳釗燮主談，美方則由白宮印太協調官坎貝爾、副國安顧問范納和副國務卿雪蔓等人與會，美國出席官員涵蓋多位負責外交、國防事務的重要官員，堪稱極大陣仗。這項台美高層安全對話雖行之有年，但不同以往的高度保密，這次在行前即有外媒「預告」，出席台美官員也不避諱在媒體鏡頭前亮相，還揮手致意。美方藉此傳遞挺台訊號，並聚焦如何進一步強化台灣的防衛安全。

還有另一場對話也才剛結束。國民黨本月中派團去中國，除面見中共官員，國共並合力宣傳矮化台灣的一中框架，此舉引發國人強烈質疑。首先，國民黨聲稱是為了民生與經貿，卻去強調「堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎」。沒有反映台灣社會的多元主張，反倒是沆瀣一氣打壓我們的民主選項。中共也未因國民黨人來，改變其一邊威懾、一邊統戰的吞併台灣之舉。「國共對話」看不見真正的對等溝通，反而淪為中共宣傳的政治道具。尤其在主要民主國家升高抗中氣氛同時，位處中共進逼前線的台灣，最大在野黨遣團此時赴中求和，只會造成國際的疑慮。國民黨沾沾自喜的對話，更像是聽訓的角色。中共再利用國民黨等在野力量，分化台灣朝野，並介入台灣將展開的總統大選。

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面對抨擊，率團的國民黨副主席夏立言週一夸談「成果」，表示訪團在很多場合包括高層會面，都有提到台灣人民心聲，對於最近兩岸緊張情勢，「一般台灣民眾心裡非常不安」。國民黨自認有向中方反映台灣不安，這是非常奇怪的說法。中共挑釁台海，破壞現狀，就是為了製造台灣社會的恐慌。國民黨人跑去對岸，向天朝官員「證實」台灣人不安，難道是想告訴中共，武嚇是有效的。國民黨若真認為是對話，就該當面抗議軍事威脅，不僅言行畏縮，夏立言返國後還狡辯交流對話「不是吵架」。這顯然又在玩弄文字遊戲。正常對話，就是為要溝通不同意見，若觀點一致，何必對話。台灣社會對於中共恫嚇的觀感，以中共對台工作的綿密掌握，並不需要國民黨來反映。重點是國民黨自身態度為何？何以在中共面前不敢也不願反對？假對話、真附和，此等模糊態度，與其說是反映不安，恐怕是帶給台灣社會更大的不安。

中國的威脅，不僅針對台灣，也擴及區域與主要民主國家。近期發生中國間諜氣球飛越美國本土，正說明這類「灰色地帶衝突」，許多國家同受其害。台美之間為了因應中共軍事擴張，加強安全對話，這並逐漸發展到台灣與其他民主國家的互動關係。這除有助強化我們的民主體制韌性，另也是把台灣長期受到中共脅迫的應處過程，透過對話等各種合作形式，向他國提醒與示警。中共帶來的禍害，也讓各國珍視台灣的民主存在，重視與台灣交往。對台灣安全有關鍵影響的美國，這段期間與我方軍政高層對話趨於頻密，包括經貿、科技、教育、乃至政治層面，雙邊關係更為深化，並擴展至多邊層面。例如今年的亞太經濟合作會議（APEC）輪由美國主辦，美國主責官員昨指出，美國視台灣為APEC「正式成員」，「地位與其他會員相同」，會確保能充分參與。這番預告，也透露台灣可望有更大參與空間。

台美對話是為增加台灣安全，鞏固民主體制，正好對比出中共利用假對話、真吞併的伎倆。這有如照妖鏡作用，讓外界看得更透澈，國共所謂對話的本質。美方不曾要求須有「共同政治基礎」，或得「認同一中原則九二共識」，才能協商或對話。反觀北京，先設定矮化台灣的一中框架，引君入甕後，就能在國際宣傳台灣是中國一部分，阻止他國挺台。這是為何近年台美關係快速增溫，諸多光怪陸離的「疑美論」跟著變多。這類不實謠言主在破壞台美同盟，動搖國人對民主信念的堅持，而為中共併台來開路。最近在野人士及紅媒誣指白宮有「毀台計畫」，即遭美國在台協會（AIT）強力駁斥，強調拜登總統曾親自投票支持台灣關係法，美國對台承諾「堅若磐石」。這也看出，台灣總有在野或親共人士，配合鼓動疑美論，這般執迷不悟，或為另類的「堅若磐石」，才是真的賣台與毀台。

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