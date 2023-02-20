社論》巴菲特為何賣出台積電？

近日因通膨並未大幅趨緩，恐將延後聯準會停止升息的步調，導致美股震盪修正；而一向與美股高度連動的台股，在開春以來創下堪稱亞洲第一漲幅，也面臨拉回下挫壓力。台股下跌除了通膨、升息等國際因素，主要是受到「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）日前公告去年第四季大砍台積電ADR（美國存託憑證）持股的衝擊。奉「價值投資」與「長期持有」為圭臬的巴菲特為何僅有一季時間即幾乎出清台積電ADR，引起普遍關切。

巴菲特是全球少數並非企業家，僅以投資而能累積至上千億美元財富的專業投資人，「股神」稱譽實至名歸。巴菲特投資領域大抵以美國股市為主，少將觸角伸到海外，早年投資中國中石油、比亞迪，皆獲十倍數利潤，堪稱價值投資、長期持有的最佳操作範例；近年則買入日本五大商社，至今績效斐然。對台股則未聞有所涉獵，但去年第三季其旗下波克夏海瑟威大買四十一億美元台積電ADR，強烈提振台灣投資人信心，使陷入下降趨勢的台股出現大反彈。巴菲特第一次讓台股投資人感覺距離這麼近，關切同樣的投資標的，成為台股的信心指標。然而，再度出人意料，去年第四季的波克夏海瑟威即大砍台積電ADR持股八十六％。這種像是「一季沖銷」的「短線客」行為，巴菲特至今未有公開說明，倒是股神戰友、波克夏副董事長孟格（Charlie Munger）則在訪問中大讚台積電是「地表最強半導體公司」，顯見巴菲特減持台積電，並非看壞在其企業營運與前景，依據部分分析師的看法，此舉可能是其旗下專業經理人的決定。無論如何，由此也可看出，一些台灣投資人顯然對台灣信心不足，明明台積電就是競爭者看不到車尾燈的全球晶圓代工霸主，基本面與績效都是產業佼佼者，更是美、日、歐爭相拉攏的對象，卻時常受到一些「美國掏空台積電」等不實訊息的困惑，投資信心大受影響。實際上，巴菲特也為了此次違背投資理念短線進出台積電作法，付出了「代價」，即少賺了其拋售後的三成漲幅。相信巴菲特若檢視其投資台積電的績效，必定為之扼腕。反觀台灣投資人即使是聽聞巴菲特投資台積電的消息才買進，若能持有至今，其獲利幅度顯然大幅領先「股神」；何必妄自菲薄，聞股神出台積電而自亂陣腳？

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此外，部分人質疑巴菲特是因地緣政治風險而減持台積電，孟格也給了一個明確的答案。孟格說，「中國領導人是非常聰明、務實的人。俄羅斯入侵烏克蘭，看起來像小菜一碟（cakewalk），但我認為，台灣不再像是小菜一碟」。孟格的話語隱含一個與台灣求和派不一樣的論述，即只有實力才能打消野心家的侵略意圖；普廷之所以敢入侵烏克蘭，就是視烏國是小菜一碟，只要俄羅斯大軍壓境，烏軍必然潰不成軍，而俄裔烏人也必定會「簞食壺漿迎王師」，收復「固有領土」，恢復大俄羅斯的榮光。然而，烏克蘭人卻發揮無畏犧牲的保家衛國決心，並且獲得美、歐的強力援助，使俄軍陷入泥淖戰，俄羅斯非但沒有恢復榮光，反而灰頭土臉，幾乎喪盡國家元氣。而台海卻是另一種景象，表面上共軍照三餐擾台，頻頻跨越海峽中線，顯然在進行一種衝突邊緣的威嚇策略；但是，台灣社會的抗共保台決心卻愈發堅定，國防預算大幅增加，精進武器與設備，而維持台海和平穩定已是國際社會普遍的議題，友台聲音蔚為主流，自助加上人助，台灣絕非「小菜一碟」。尤有甚者，台海乃全球經貿的生命線，一旦中共蠢動，恐將衝擊世界經濟，各國勢必無法作壁上觀，只有民主陣營協力，才能保障自身利益與民主自由的普世價值。況且，巴菲特去年第三季大買台積電時，中共的「圍島軍演」正在展開，若是巴菲特擔心地緣政治風險，應該在當時就停止買進台積電。為何反而在台灣已經挺過了中共的挑釁後，才要大舉出脫？由整個局勢，以及孟格淡化台海政治風險看來，地緣政治衝突的威脅，顯然不是巴菲特減持台積電的重要考量。

三年疫情的衝擊，凸顯台灣經濟與產業的韌性，以及在全球供應鏈不可或缺、不可撼搖的重要地位；國際重要投資人肯定台灣企業，固然可嘉，但若其投資策略轉變，也改變不了台灣產業的優質表現。尤其，對台灣的護國神山，國內投資人應該信心滿滿才是。由巴菲特買進及賣出台積電ADR引發的不同反應來看，台灣整體條件其實非常優異，尤其半導體產業，全球視為瑰寶，更是中共覬覦的目標，國人切莫受一些假消息、認知戰的影響，應認清台灣真正的實力，強化對國家的信心；而這份對台灣強大的信心，乃是抗中保台的成功關鍵。

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