社論》從「黨外」到「非綠」

朱立倫向習近平承諾，「九二共識、反對台獨」，可以說是「非綠」的核心定義。（資料照）

郭台銘，四年前進出國民黨，痛斥該黨分贓、腐朽，四年後以「年輕氣盛，一時衝動」來緩頰。光陰似箭，當年吳敦義想拿韓國瑜卡郭董，如今朱立倫似乎也想拿侯友宜卡郭董，大家都在機關算盡。綠營也有一本難唸的經，能否「螳螂捕蟬、黃雀在後」，大家且拭目以待。需要小心的倒是，藍營正在操作的策略：團結所有非綠朋友，共同下架民進黨，不管藍白或其他顏色。所謂的「非綠」，令人不禁聯想到「黨外」，都想把對手以外的勢力組成聯合陣線。

「黨外」時期，國民黨外來政權、威權統治，戒嚴、黨禁、報禁，嚴禁集會、結社、遊行，於是，「黨外」形成一種民主運動。一九八六民進黨成立之前，這個聯合陣線，涵蓋了本省、外省、獨派、統派、左派、失意政客，政治光譜相當寬。不過，隨著民進黨出現，迅速竄升第二大黨，聯合陣線也逐漸鬆解。二○○○首度執政之前，民進黨幾乎完全本土化了，而早期的「黨外」盟友，某種程度受到後蔣時代政爭影響，有的歸隊國民黨，有的向北京靠攏。民進黨體質單純化，面對日益茁壯的中產階級，更得以擁抱主流民意。

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在此期間，中國因素也隨蔣氏政權結束逐漸進入台灣。鄧小平總設計的改革開放，吸引包括台灣在內的外資前進中國，令疏遠的兩岸政治關係，增加了經貿投資的動力。直到不久前的四十年內，中國改革開放銜接全球化，堪稱百年難得的黃金機遇。二○○○之後，尤其是二○○四以來的在野國民黨，以連戰主導的連胡會，揭開該黨聯共制台的新頁。所謂的「非綠」，不管藍白或是其他顏色，自然包括「紅色」。朱立倫向習近平承諾，「九二共識、反對台獨」，可以說是「非綠」的核心定義。為此，解放軍圍台軍演、中美氣球僵局，他仍執意派副主席夏立言「赴京趕考」，美其名為了平安、幸福、和平、繁榮。

雖然如此，還是必須看到，「非綠」的策略，確實打到民進黨的痛處。二○二○逆轉勝，小英政府立即投入防疫總動員，忽略在經濟民生方面苦民所苦。新冠疫情三年，小英政府的防疫成績，備受國際社會肯定。源自中國的病毒危害全球，習近平卻趁機追求東升西降霸權夢，香港二次回歸，機艦擾台常態化，再加其在烏俄戰爭之可疑角色，國際力挺台灣也達到歷史高點。凡此，讓民進黨、小英政府產生一種幻想，似乎各國接力支持台灣，定會自然轉化為國內選票，而防疫成功也不難從選民獲得回報。孰料，地方選舉主打「抗中保台」，「論文門」淪為破口，二○一八地方選舉十項公投沖垮龍王廟的劇情再次上演。被忽略的背景是，新冠疫情三年過後，選民即使沒有淡忘防疫功勞，卻更在乎眼前的生活壓力，許多人也不管通膨升息物價上漲，其中包含疫情後遺症、烏俄戰爭等因素。

討厭國民黨、藍白紅，但若不在戰術上重視對手的策略，那種討厭情緒反而誤事。針對一般民眾，國民黨避免直接挑戰民進黨的核心價值，以免凸顯自己跟主流民意落差，反而，他們在非關核心價值的民生議題打游擊戰，有計畫地激發對民進黨、小英政府漠視經濟民生的現實怨懟。防疫成功受國際普遍肯定，國民黨不挑戰國際掌聲，專挑疫苗供應與價格、護航國產高端等周邊議題小題大作，以及，全球都面臨的經濟、就業困境，乃至國民黨長期政策所耽誤的居住正義、能源轉型，甚而這個保守勢力頑抗的進步議題，不一而足就是要民眾縮小視角，從它所設定的負面角度來看當下。跨海的認知戰，沒有煙硝的戰爭。認知戰來者不善，光靠兩口一馬，缺乏有效對策，只能眼睜睜看著民意鐘擺效應，徒嘆奈何。

「非綠」陣線，共主是誰尚未知曉，這是藍營的焦慮。但它的能量不可小看，特別是「紅色」部份。黨外時期，國家認同分歧尚不明顯。「非綠」的國家認同分歧，則是被刻意隱藏的主題。新敗之餘，大敵當前，剩下不到一年時間，綠營卻仍在甦醒期，陳水扁稱賴清德「應該還沒有百分之百定於一尊」，是憂是喜，不問可知。至於對岸，二○二五、二○二七攻台的國際警告頻傳，相對被忽視的隱憂則是，「紅色」正在為「非綠」灌頂加持。如果二○二四政黨輪替，以武嚇脅迫民主得逞，習近平就有機會，在台灣重演香港節奏加快的二次回歸戲碼。屆時真的發生才猛然發現，「二○二四就是台灣最後一次選舉」，為時已晚。從「黨外」到「非綠」，這是最令人擔憂的陷阱。

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