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自由廣場》（李筱峰專欄）豬仔議員 藐視國會

2024/05/13 05:30

◎ 李筱峰

日前藍白立委聯手準備立法制訂「藐視國會罪」，光看名詞，直覺可笑！民主政治乃代議政治，最高民意機關的立法院是神聖的國會殿堂，國會議員如果都能為民喉舌，為國議政，何須擔心國會被藐視？況且在憲政規範下，立法院有其職權，自無被藐視之虞。

回想兩蔣威權時期，在「動員戡亂時期憲法臨時條款」之下，國會（當時包括國民大會、立法院、監察院）不能定期改選，久而久之，人民以「萬年國會」取笑，以「老賊」形容終身職老代表，這豈止藐視國會而已。其實，當時不是對個人的侮辱，而是對反民主機制的嘲諷。老代表當中，尚有多位清流之士，如陶百川、齊世英、費希平…，皆係令人尊敬的諤諤之士。尤其陶百川在面對「萬年國會」、「老賊」之譏，他自我解嘲「這口飯吃得天怒人怨」，於是率先辭去監委，令人動容！

好不容易台灣在一九九○年代之初民主化了，國會終於全面改選。立法院終於發揮憲政體制應有的功能。然而，立委當中真的人人都受尊敬，不被藐視嗎？

我聯想起一九二四年（民國十三年）二月，孫文在演講民權主義第四講時，有如此一段話：「我們中國革命以後，是不是達到了代議政體呢？所得民權的利益究竟怎麼樣呢？大家都知道代議士都變成了豬仔議員，有錢賣身，分贓貪利，為全國人民所不齒…大家對這種政體，如果不去聞問，不想挽救，把國事都付託到一般豬仔議員，讓他們去亂做亂寫，國家前途是很危險的！」

孫文的「豬仔議員」說，今天竟然不失時效，只怕會觸犯藐視國會罪了？

君不見當今有黑道出身者，透過當選立委來洗白；有貪污、賄選者，透過地方勢力，進入國會；服過刑的更生人，照樣當選立委，還當起黨團召集人；洩漏軍事機密者，照樣當選，還進入國防委員會；開廟賺錢的草包神棍，混跡國會；濫墾國有地、特權佔地蓋公主城堡的人，都當起立委；爬樹抓蚊子的丑角，當起國會議長；過去喊「一邊一國」的人，投靠「一家親」後，與統派勾結，打擊本土政權；過去靠反服貿的太陽花學運起身的人，揚棄自己首創的黨，投靠白黨當上立委，其言行前後判若兩人；還有號稱原住民的代表，帶原住民朝「共」，其言行無異習皇高金禮聘的人大代表….。這些立委，簡直就是孫文所說的豬仔議員。

除前述個別的豬仔議員，看看整個藍白黨這數月在立院的表現，從準備重啟服貿、開放中國移民，享用台灣健保、在中設不在籍投票…，到日前凍漲電價（等於台電支出由全民買單，而非使用者付費）、六分鐘通過環島高鐵草案、一一○秒通過國道東延草案，不僅燒錢兩兆元，且全無環評及財評…。綜觀這個黨，過去發誓消滅共匪，現在則為中共統戰鋪路，志在瓦解台灣，全世界無此與敵人裡應外合的政黨！

這些豬仔議員，本身就在藐視國會！何待他人藐視？孟子離婁篇的九字真言說得好：「人必自侮，而後人侮之」！

（作者為台北教育大學名譽教授）

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