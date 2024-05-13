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社論》繼續「脫鉤」才能「去風險」

2024/05/13 05:30

賴清德總統當選人即將就職，兩岸經貿的走向備受關注。近日有幾項數據，可以作為參考的依據。一，今年前四個月，台灣對中國（含香港）出口比率下降到至三十．七％，接近二○○二年前四個月創下的三十．五％ ，為二十二年新低。二，去年台商赴中國的投資金額，創下歷史新低紀錄。台商對中國投資佔我海外投資總額的比率，已從二○一○年的八十三．八％，降至二○二三年十一．四％。另外，根據金管會統計，今年第一季金控海外曝險二十七．三八兆元，創統計以來最高；但對中國曝險占比則降至歷年新低的八．一％。凡此，印證小英政府降低對中國經貿依賴的顯著成果。

台商西進中國是過去兩岸經貿模式的主軸，雖然造成表面上的榮景，但因特殊的三角貿易模式，使得台商的利潤、促成的薪資成長、就業人口，有利於中國遠大於台灣。台灣對中國出口比重，在二○二○年，曾創下四十三．九％的高峰；中國也曾是台灣對外投資的主要對象，曾創下對外投資占比的八成五；而台灣金融業亦曾掀起西進風，陶醉在對台商與「世界工廠」大作放貸業務的美夢之中。但是，在美中爆發貿易戰，對抗日益激化之後，台灣選擇加入美國隊，降低對中國的經貿依賴，乃成為自保的必然作為。尤有甚者，中國是專制極權國家，凡事政治掛帥，並沒有「經濟歸經濟、政治歸政治」的市場機制，對於其併吞對象的台灣，高經貿依存度更是「以商逼政」的武器。因此，本為正常的經貿往來，都會成為中國脅迫台灣的手段。在此情況下，台灣出口中國比重達到四成多，絕大多數對外投資流向中國，金融業大舉在中國進行放貸，可用一句話貼切形容，令人「毛骨悚然」。

事實上，台灣對中經貿的高度依賴已成為中國脅迫台灣的籌碼。中國動輒禁止台灣農漁產品輸入，放話廢除ECFA、或是取消早收清單優惠，都成為其懲罰具「台獨傾向」的小英政府之武器。令人啼笑皆非的，中國觀光客是否放行來台，竟然也成為中國對台是否釋出善意的指標。幸而，ECFA涉及的石化等產業，近年在中國大規模量產下，陷入經營困境，幾乎無利可圖，且占我出口比例日益降低，有效降低ECFA一旦廢止的衝擊。另外，中國一再封殺我農漁產品，造成我相關業者的嚴重損失，但危機就是轉機，促成了我外銷多元化，已有卓著成效，降低了對中國這種非常規市場的依賴。這些年中共的經濟脅迫作法已被看破手腳，唯有脫離它的掌控，才能促成台灣農漁產品產銷的正常化。至於觀光客議題，正常的機制是由觀光客的個人意志決定，不是由國家操控。但自由旅行的概念在中國是行不通的，加上人口優勢，觀光客竟成為執行國家意志的籌碼。因此，它完全無視台灣人去中國的人數遠遠超過中國來台，實際上一旦恢復兩岸觀光客自由行，中國受惠更是多於台灣，竟然把開放中國觀光客來台當作皇恩浩蕩，甚至藍營前往中國輸誠，也只獲得開放福建至馬祖觀光的奈米級利多。遑論即使開放中國觀光客來台，由於中客在台旅遊，中國企業早已建立一條龍服務，大部分利益勢必回流中國，所謂「肥水不落外人田」，中國開放兩岸旅遊，台灣受惠有限。故而，對於中國是否開放觀光客來台，台灣應堅持對等立場，來者歡迎，不來亦無須強求，不能具有統戰的政治目的，才是對待中國的正確方法。

坦言之，賴清德當選，民進黨繼續執政，中共早已定性為「台獨」，兩岸關係要有「春暖花開」的可能性似乎不高。況且，中國在習近平修改憲法，意圖終生執政下，民族主義與愛國主義是其執政正當性的依據，因此在經濟陷入困境，戰狼外交激怒自由陣營，美國對抗中國的意志更形強大之下，「武統台灣」成為習近平的歷史使命。但另一方面，台灣人的自我認同則愈來愈強，普遍不願接受中共統治。如此一來，中共勢必強化對台施壓的規模與力道。在習近平的「中華民族偉大復興」大旗下，在東海對抗日本、在台海擾亂台灣，於南海則挑釁菲律賓等南海諸國，已使中國變成世界動盪的根源。在此形勢下，中共軍機艦擾台，踰越台海中線，在金門周遭海域冒進，似乎將是賴執政下的日常。

總之，在中共不放棄併台野心下，欲建立正常的兩岸互動，無異痴人說夢話；而美中對抗的基調，無論拜登或川普當選，都不會改變。其實，自由陣營與邪惡軸心的抗衡，並不只有自由民主等普世價值對抗獨裁極權，更涉及生存所賴的經濟矛盾。美國近日不斷抨擊中國輸出過剩產能，將會重創先進國家的製造業；而中國大力補貼特定國內產業，已造成產業生態血流成河。當前中國大舉傾銷電動車，企圖以不正當的補貼改寫全球產業版圖，已是歐、美、日與中國之間難以化解的矛盾。未來先進經濟體勢必更加強調與中國「脫鉤」，以達成「去風險」。反觀台灣，小英已在脫鉤與去風險繳出漂亮成績，賴清德也須往這個方向前進，才能確保台灣永續發展。

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