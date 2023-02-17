社論》為國會外交增添動能

立法院長游錫堃2月初訪美並出席華府國際宗教自由峰會發表演說。（中央社）

立法院長游錫堃本月初美國華府行，在「國際宗教自由峰會」發表演說，並出席「國家祈禱早餐會」，還與美國行政官員晤談。據了解，游院長晤談對象包括美國白宮印太事務協調官坎貝爾等人，雙方對於台灣與美國各自內部的政情變化，乃至針對中共政權等議題，都有深入且坦率的意見交換。台灣國會議長與美國決策高層見面，看出拜登政府重視台美關係，以及我駐美代表處的努力經營。另方面，隨著近年國際愈來愈聚焦台灣，國會外交，已如引擎作用，正為台灣外交增添動能。

外界原預期游錫堃訪美，應會與美國眾議院議長麥卡錫碰面，並與友台的兩黨議員進行交流。而短短兩天華府行，游表明沒有安排與麥卡錫見面的計畫。熟悉內情的涉外人士透露，蔡政府主要考量美國國內複雜政治生態，因為友台的民主黨、共和黨議員眾多，如僅與部分議員見面，對其他議員恐造成失禮，甚至反效果。另外，麥卡錫已有訪台的高度意願，兩人如會晤，勢必進入訪台的討論。面對目前美中台關係敏感時刻，我方著重風險管控，防北京藉口挑釁。游錫堃未會晤重量級議員，而另與重量級行政官員深入晤談，涵蓋國安、國防、以及國務院等高層，反而取得更豐碩的國會外交成果。

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台灣推動國會外交，除了與其他國家的國會機構與議員們交流，若還能與對方行政部門交換意見，往往更能反映我們社會的多元觀點。例如︰游錫堃在與美國官員與智庫人士對話時，數度挑戰美方說法。游錫堃直言，美中台三邊關係現已不是美國官方常提的一法三公報，除了台灣關係法，應該再加上台灣旅行法、亞洲再保證倡議法、台灣法案、台灣保證法，改為「五法六項保證三公報」，才符合實情。據稱，美方對此不以為然，但游則以民主國家要依法行政回應。誠如所言，拜登政府固然挺台，但對比前任川普政府，至今尚無閣員級官員訪台，台美關係要邁向正常化，仍顯得綁手綁腳。游錫堃搬出這幾年來美國立法部門壓倒性通過、且經總統簽署頒布的友台法案，盼能落實執行。這些談話直白，卻也道出台美共同利益的關鍵所在。

面對中國打壓，國會外交，成為打開台灣外交空間的另一重要路徑。許多民主國家礙於北京壓力，或許不便與我們行政部門公開往來，但為了加強與台灣連結，透過議員之間的互訪，也是傳達正向訊號。此外，立法院是百家爭鳴，中國人大是橡皮圖章，兩岸政治形象有如雲泥之別，我們具有民主優勢，而中共較難插手介入。最近這段期間，台灣的國會外交亦呈現快速進展。以立法院上會期為例，已接待歐洲議會及廿三國國會的七十五個訪團，包含時任美國眾議院議長裴洛西、巴拉圭、吐瓦魯兩國議長等訪賓。游錫堃並率跨黨派立委訪問歐洲，會晤至少四位議長、九位副議長、五十二位議員；還組團訪問日本，與八十四位參眾議員交流。游邀訪的捷克眾議院議長艾達莫娃，預定下月訪台，並於立法院發表演講。近日有美國網媒以「條條道路通台北」為題，形容來自全球的外國代表團源源不斷訪問台北。這正說明在民主與獨裁的全球競爭中，我們已被民主國家視為關鍵角色。

這些交流過程，立法院扮演重要角色，與傳統外交部門，有如雙引擎，發揮分進合擊作用。不過，比較可惜的是，立委們與外國政要的交流成果，經常未能系統性的留存，或隨立委更迭而流失。受限於國會人力有限，缺乏建制化單位擔負涉外事務。國會外交的過程，能否與外交或國安部門建立合作與訊息平台，以發揮更大的效益，常因不同立委而出現差異，這些外交成果，甚至有流於立委個人化或政黨化傾向。立法院方面正研擬組織法修法，規劃設置「國際處」，即盼能完整傳承立委的國會外交經驗，並能協助立委接待國外政要。不過，立法院去年底原打算進行修法程序，國民黨立委卻跳出來反對，並提及美國打算派官員來我們的行政、立法機構見習，質疑立院此時成立的國際處，是為了讓這些美國官員進駐，形同干涉內政。事實上，美國是以公費培育年輕官員的留台實習，目的在提早強化對美台互動的實質瞭解，這有助於促進兩國關係，但與立院要設「國際處」完全無關。張飛打岳飛，「疑美論」又上身。我們國會外交，正需加入專責單位與專業人力增添動能，此刻扯後腿，毫無意義，亦傷及國家利益。

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