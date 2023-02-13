社論》殺死全球化的凶手

美國拜登政府不斷升高對中國半導體制裁範圍，日前聯合荷、日、歐盟禁止設備、材料輸中；近日又將針對美國資金投資中國有關量子技術、人工智慧及高階半導體等先進技術，擬定防堵規範，辦法將在兩個月內公布。中國官方則一再宣稱將建立獨立自足的半導體產業，甚至在人工智慧、量子運算、5G通訊、生物科技等先進科技研發上領先美國；且中國官媒也譏諷美國的制裁舉措，只會傷害美企的利益，中國不但不會受害，更會自力自強，發揮「彎道超車」的趕超精神，成功扶植自己的高科技產業。

事實上，產業界、學界皆知，缺乏先進的設備、材料、人才、技術，中國不可能以「土法煉鋼」的方式建立自己的半導體產業；這也是各國雖大力獎勵半導體研發設廠，仍無法追上技術領先的台積電，到最後只好直接拉攏其去設廠，才能達成在地化生產目標，建立可信任供應鏈，以化解中國霸權崛起的地緣政治威脅。中共一向鼓吹「人定勝天」，毛澤東發動大躍進，企圖「超英趕美」，即是一個慘痛的失敗案例；「人定勝天」的打拚精神或可用於反抗暴政、對抗強大的統治者，但在科學的領域裡，還是理性與專業才是硬道理，中共憑著國家腕力與煽動反列強的民族主義，並無法在科技的沙灘上打造高科技城堡。尤有甚者，中國自「改革開放」以來，最擅於運用中國龐大消費市場作為吸引外資及強迫外企技術轉移的籌碼；在十幾億人口的市場誘因下，部分外企為了進入中國，甚至在核心技術的移轉下妥協。但事實證明，在中國得到外國技術後，市場卻依舊呈現半封閉狀態，讓中企吃肉時外企只能喝湯。所以，美中半導體大戰，中國再度以中國市場作為誘餌，利誘全球科技大廠，企圖突破美國及盟國的制裁，對於深受其害的外企根本不具有吸引力；況且，全球的和平、繁榮與文明價值，遠超過個別企業的利益，中共向世界科技大廠招手，根本無法動搖美、日等國的制裁決心。

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中國以違反自由貿易規範，與霸權欺凌為由，強烈批判自由世界聯合反中，形同新「八國聯軍」。可笑的是，這場貿易戰的起源，係因中國一貫採取對外要求自由貿易、對內實施保護主義的兩面手法，佔盡貿易對手的便宜，並且將由此而增加的國力與財富大量運用於發展軍事力量與對內監控，建立起一個惡質的帝國，危害人類的自由、安全與福祉，才引發美國的覺醒與反制。

換言之，中國才是這場貿易戰的凶手，而非被害人。尤其，美國登高一呼，能夠迅速得到各主要自由經濟體的響應，顯然對於中國強大帶給世界的是威脅而非助益，存在普遍共識。令人好奇的是，中國何以由改革開放後，普受外界期待能夠成為民主繁榮的大國，如今卻形象破毀，反成為逞凶鬥狠的戰狼之國，成為自由世界圍堵防範的對象？這可由中共的本質與大戰略加予探討︰一是中共自建黨以來，就堅持社會主義與黨的領導，從來沒有轉化民主政黨與國家的可能；尤有甚者，中共的獨裁本是對內，如今國力強大，更產生向世界輸出所謂中國特色社會主義與治理方式的野心。這便使得它在蓄積國力之後，意圖挑戰美國，取而代之，且以藩國看待大東亞與南亞，企圖建立「紅色中華秩序」。其二，中共改革開放路線採取資本手段吸引外資、台企協助中國經濟發展，但是，社會主義與保護主義的執念始終不變，以致認為中共與自由經濟接軌，被納入全球經貿秩序，會變成全球穩定的負責任大國，成為不切實際的幻想。對中國經濟發展助益最大的關鍵在於獲得美國最惠國待遇與加入世界貿易組織，但中國顯然只有從中獲取利益，卻不願遵守規則，盡應負的義務。如今中國已是世界第二大經濟體，自誇很快就會超越美國，這被列為民族復興的榮耀；然而，一旦涉及實際的利益、權利與義務，它便宣稱自己仍是開發中國家，不願以已開發國家身分擔負責任，協助全球經貿體順利運轉。

由此看來，中國是全球化的最大的獲益者，卻也是全球化的破壞者。原本全球化造成供應鏈最有效的全球分工，帶來低通膨、生產效率與資金、人力的無界限流通，創造出全球多數國家的繁榮景象。如今卻因中國的專制獨裁，對外擴張，帶來地緣政治與地緣經濟危機，使得各國開始深切檢討、認知在地生產與可信任供應鏈的重要性，終於造成一股逆轉全球化的風潮，可說中共是摧毀全球化的公敵。而台灣也是全球化的重要受益者，如今面臨全球化幾乎死亡的態勢，如何強化產業與經濟靭性，保持人才與技術領先，再度在反全球化的新潮流中保有中流砥柱地位，將是當前國人最重要的考題。

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