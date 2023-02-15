社論》蔣市長的二二八初體驗

以往，二二八對「章萬安」可能是遙遠的過去，如今，二二八對「蔣市長」則是當下的政治。風光上任台北市長不久，馬上感受到二二八的初體驗。一向參與協辦的台灣國家聯盟，宣布不參與北市府活動。台北市二二八協會，則建議蔣市長，真正了解歷史及受難者苦痛，進而展開撫平工作。蔣市長身為蔣氏後裔，許多人還願意先給他機會，看他能不能面對歷史、促進族群融合，可能是因為他前幾年在韓流當道之際，仍說出「其實支持韓的都是比較沒理性的，就是他也說不出來為什麼支持韓」，雖然這是在麥克風忘記關掉的狀況下講的。總之，有人因此認為，蔣巿長至少有理性主義傾向，好歹還可以對他有所期待。

以前，馬英九面對二二八，基本上是政治表演，沒有針對核心問題，找來支持他的二二八家屬，印證他的胸懷大度。其實，對真正關心二二八的人來說，馬英九如何政治表演並不重要，因為他實在是二二八的局外人。事實也證明，他沒有為和解做出貢獻。蔣巿長就不同了，他的父親章孝嚴認祖歸宗之後，章萬安搖身一變成為蔣萬安，所有的蔣氏歷史共業，他也必須概括承受，不能因為姓蔣輕鬆選上市長，又像馬英九那樣把二二八當作例行公事。稍微令人遺憾的是，北市府安排他與四位受難者家屬會面，仍看不出比馬英九更高的起手式。老實說，二二八對蔣巿長而言，即使不是不可能的任務，也是進退兩難的棘手課題。身分不同，蔣市長要坐而言、起而行的比馬英九多很多。

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首先是轉型正義的問題。蔣中正，蔣經國，在台灣的功過得失，不同的角度會看到不同的背影。不過，歷史檔案已經證明，蔣氏父子有其暗黑的一面，二二八、白色恐怖，本省人、外省人，皆不乏受害者。所以，蔣市長要面對的受害者，不是本省人的樣板，他必須洞察先人對跨族群所造成的傷痕。由於政治對立情緒，現在有人認為轉型正義是某個族群在清算某個族群。他們不知道的是，回到歷史當年的場景，「你們」跟「我們」都有同樣的受害者身分，而加害者就是蔣氏父子─蔣巿長的父祖輩。所以說，蔣市長應該站上一個新的高度，為父祖輩從事跨族群的和解工程，絕非找幾個二二八台籍家屬感情交流可以了事。所謂的「真相和解」，第一步要「真相」，下一步才有「和解」。

二二八是歷史，也是當代。這種辯證的形成，源自台灣進入民主時代了，國民黨仍執迷於聯共制台。蔣市長所屬的這個政黨，正在引進另一個外來政權，和平統戰也好，武力統一也好，無不重新喚醒台灣人民的夢魘，也就是，同樣來自中國的另一個外來政權，有可能又君臨台灣，為新版本的二二八、白色恐怖埋下伏筆。中國駐法大使盧沙野昭告世人：若將來兩岸統一，要對台灣人民進行「再教育」，讓台灣人變回「愛國分子」。他口中的台灣人民，跟二二八、白色恐怖的受害者一樣，是不分族群的。蔣市長反省二二八，杜絕重蹈覆轍是重點，因而他是否贊同國民黨聯共制台，行動比唇舌更有說明性。

從威權到民主，台灣走了自己的道路。民主化之後，每個公民都被賦予同樣的權利與義務，威權時代的附隨人員亦然，從而蔣氏秘書可以選總統、蔣氏後裔可以選市長（雖然蔣經國說過「蔣家後代不能也不會有人從政」）。這是民主對威權的原諒與寬恕，可惜有些威權附隨視之為復辟的空間，絲毫不改威權心態且仇視民主，打著民主反民主。最可笑的是，馬英九去年論述「六四事件」三十三週年，卻把重點放在批評台灣的民主墮入「不自由的民主」與「民選專制」，反而心焉嚮往對岸一黨專政的開明專制。「我本將心向明月，奈何明月照溝渠」，被耽誤的是轉型正義。

話說回來，蔣巿長還有另外一個選擇，或許因為身不由己只能被決定。他的叔叔章孝慈一房，並沒有「恢復」蔣氏，作為從事政治甚至遊走兩岸的敲門磚。一九九二，擔任東吳大學校長，章孝慈曾邀請批判蔣氏的李敖講學，並舉辦二二八追思音樂會，邀請受害家屬參加，默默背上蔣氏的十字架。在此，我們不敢冒昧評論高下，但章亞若之後的不同取向，可能引起不同的社會觀感。今天，蔣市長既然姓蔣，就不能只要政治光環，把歷史債務拋諸腦後。民主時代，沒有人應該被無故褫奪公權，但受民主包容的威權餘緒，宜當以更高自我期許的行動，向威權受害者、民主追求者展示自己的價值認同。

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