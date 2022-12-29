新聞線上》議長不排黑，補選要沒收

記者陳杉榮

台北市長蔣萬安敲定立委林奕華出任副市長，林奕華不和蔣萬安一起就職，「預約」明年二月上任，規避選罷法立委出缺補選規定，直接「沒收補選」，不讓任何國民黨人有機會接續她立委任期，把大安區選民的憲政權利當成塑膠。雖然黨內外提出許多批判，但「林副市長」遲不就任，「林立委」遲不辭職，蔣萬安笑罵由人，台北市民難道不生氣？

林奕華是大安區立委，本應履行職責到任期屆滿，她要轉任副市長效蔣萬安犬馬之勞，盈虧自負，自己斟酌，可是她無權擅自剝奪大安區這一席立委。立委席位不是她的禁臠，更不是拿來搬弄官位的祭品，面對批判，「急救」還來得及，朱立倫和蔣萬安理應勸林奕華回頭是岸！

請繼續往下閱讀...

但市民看到，面對「沒收補選」的憲政責難，朱立倫辯稱，「不浪費公帑讓台北市再辦一場補選。」照此邏輯，國民黨這麼體恤選民，不在乎少了一席國會議員，那麼連議員席位都先宣誓就職保住的王鴻薇到底在拚什麼第三選區立委補選？直接讓吳怡農當選不就好了！一邊沒收立委補選，一邊力拚補選立委，耍什麼花槍？立委要不要補選？竟然由國民黨決定！

蔣萬安更是離譜！林奕華拖延就任副市長，棄市府工作於不顧，他卻說「這是在不同崗位為民服務」，完全無視責任政治和政黨政治的憲政意旨。面對質疑，他以為還在打選戰，轉移焦點直批台南涉貪案，要民進黨就貪贓枉法表態。拜託，蔣市長，這是不同層面的問題，大安區明年二月起沒有立委，大安區選民是二等公民嗎？

林奕華「沒收補選」，國民黨的台北市議員王欣儀、秦慧珠等人都看不下去，發聲要求林奕華辭去立委，不要陷入執政的傲慢，以避免風波擴大，甚至造成大安區下屆立委席次被民進黨攻破。但朱立倫和蔣萬安不知道在算計什麼，黨內建言一樣視同糞土！

國民黨贏得九合一大選，不過是一時僥倖，很多選民都後悔了！因為國民黨說話不算話，視民意如草芥，國民黨宣稱縣市議長選舉「排黑」，卻選出一堆黑道正副議長，原來國民黨的「排黑」，是黑道排隊，是「排列」的排，不是「排除」的排。選民尤其不能接受，黑道已經在亂搞，沒想到，國民黨的白道也跟著亂搞！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法