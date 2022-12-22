新聞線上》民進黨為什麼被下架

（資料照）

記者陳杉榮

民進黨九合一敗選後，「檢討報告」就像「作文比賽」一樣，還在「起承轉合」，離大破大立非常遙遠。蔡英文總統辭了黨主席，沒有蔡英文的民進黨，問題比蔡英文當主席還多得多，現在黨內還在到處找戰犯，也沒看到誰在檢討自己。本週日嘉義市長大敗，接著台北立委補選和南投立委補選，也不樂觀，眼見這個沒有做對不起台灣人民事情的本土政權，竟往懸崖的方向走，令識者憂心。

民進黨被下架的原因有很多，有資深評論員分析，台灣政治現在分成「支持民進黨、討厭民進黨、害怕共產黨」三種選民。支持民進黨的選民含淚投票，討厭民進黨的不投民進黨，害怕共產黨的支持下架民進黨，三分天下民進黨僅佔其一，光會喊「下架民進黨」口號的國民黨，收割後二者，許多人都抱怨政治已經沒有公理。

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以前支持民進黨的選民快樂投票，覺得這個政黨充滿希望，第一次政黨輪替，陳水扁貪腐纏身，民進黨潰散收場。好在蔡英文贏得了第三次政黨輪替，展開新局，台灣在國際上成為矚目的民主堡壘，這是一個難得的局面，可惜她的黨內決策圈，出現了重大問題。試問，這幾年，選舉對策委員會的組成、決策，符合「清廉執政」嗎？創黨元老不受尊重，執政團隊傲慢自大，蔡英文講話又沒有陳水扁的台灣氣口，「台灣魂」不見了，鐵桿台獨疏遠了，原來含淚投票，再來含恨投票，後來變成含恨不投了。

「中華民國」是台灣現階段最大的公約數，民進黨政府對「中華文化」，則是矢口不談。沒有激越的「台灣魂」，台獨跑遠了，「中華文化」是中華民國最大公約數的重要成分，這是民進黨轉為全民政黨的機會，但是從促轉會張天欽東廠事件開始，這一步從來沒有踏出來，半吊子的促轉會只是讓社會產生更多猜忌，尤其是綠營，爭相找出誰是以前的爪耙子、線民，找不到威權時期迫害人權的元凶，卻在被害人當中撕裂傷口，製造新的傷痕，連帶地「中華文化」都快變成禁區。

護持「中華文化」這些人是抵抗共產黨跑來台灣的，雖然有人批評這是黨國遺緒、黨國洗腦，也不管他們過去是支持還是反對國民黨一黨專政，不能否認「中華文化」是當今台灣重要的成分。民進黨政府被批評「去中化」，又故意不辯護，沒有文化力道的支撐，加上中共文化統戰，慢慢地，這些人在文化認同上也陸續轉向，當看到中共窮兵黷武，從「抵抗共產黨」變成「害怕共產黨」，這些票，民進黨一張也要不到。

不能強求廿一世紀的民進黨，還有廿世紀黨外時期熱血激昂、快意恩仇的豪俠之氣，但基本的是非黑白，民進黨的要角可是心知肚明。要團結台灣，就要有成為多數的器量，台灣魂和中華文化並不牴觸。如果還在穩定派系、檢討選民，繼續再鄉愿媚俗，龜縮投機的圈子裡檢討敗選，這個黨必將由盛轉衰，這將會是台灣的災難，沒有人願意見到。

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