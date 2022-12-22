自由開講》歲末年終的總檢討：礦坑裡的金絲雀能否懸崖勒馬？

邱志偉

今年對於政府及民進黨而言，是個艱困的一年。從年初的烏俄戰爭、國內疫情的爆發，再到年中的中國對台軍演試射飛彈，更首次穿越台灣本島上空，年末民進黨再逢九合一的挫敗，確實是一個艱辛的年度。去年年末，我們在外界不看好下，衝過了四大公投，但今年年底卻遭逢各種挫敗，全黨氣氛低迷，同步也對政府信心帶來沉重打擊。不過我相信，只要找出問題，對症下藥，明年此刻的結果仍是猶未可知。

民進黨現在就像是一支失去方向的戰鬥部隊，士氣低迷，不知為何而戰，也不知如何而戰。當向前行進的步伐無法再往下走時，我們該想的是，是否該停下腳步仔細想想，我們是如何走到這步田地，又或是我們過去一年走過的來時路，犯過哪些錯，又做對了哪些事。這是回顧這一年總檢討的真正重要意義。

請繼續往下閱讀...

賴清德副總統在首場對黨員的演講中，提到許多令人相當振奮的重點，在此我也想一併呼應。我們不能否定1126的選舉結果，不能解讀是對民主的打擊，相反的，必須要正視、肯定這場選舉的民主意義。但更重要的是，我們從中想到了什麼，了解到什麼，更重要是接下來準備做些什麼。賴副總統說，若能從失敗中找到教訓重新站起來，這不是一種失敗，若能洗心革面、糾正錯誤，那就是一種勝利。回顧過去一年，我們是否因為沉醉於錯誤的勝利幻想，因此無法正視選舉中不斷浮現的危機警訊，無視災難前該踩的剎車，才換到了這場選舉結果。

賴副總統說，若能從失敗中找到教訓重新站起來，這不是一種失敗，若能洗心革面、糾正錯誤，那就是一種勝利。（本報資料照）

但我們不能因為失敗就喪志，作為立法委員，下場選舉很快就到了，若還沉醉於灰心喪志的情緒中，那這種效應恐會一路延續至大選。所以，賴副總統說九合一選舉結果叫「礦坑裡的金絲雀」（Canary in a coal mine）。這典故是金絲雀對礦坑的毒氣異常反應，特別敏銳，經常能救礦工一命。之後也衍伸至形容金融市場的領先指標。因此，我們要打破這股低迷的士氣，必須正確詮釋選舉結果就是2024年大選前，象徵民進黨「礦坑裡的金絲雀」。

既然已經知道警訊，也意識到嚴重性，我們就要好好解讀選舉結果的原因。遲至今日，我們還看不到敗選相關的檢討資料，我希望不是只有民進黨在檢討，內閣團隊也必須找出問題，縱使可能改組，也要針對過去1-2年來，政府哪些政策或許該調整？而又有哪些牽涉價值問題，該要堅持，若民眾有疑慮必須溝通釋疑。

例如我們的國防政策，在過去一年陷入對手設定的兵役時間長短問題，更因為中國試射飛彈關係，政府不談國防政策調整，也不談役男訓練的改革，卻只花心思在役期長短，徒增民眾恐懼。或是如賴副總統所言，我們過度強調疫情成績紅利，卻忽視兩點重要問題：一個是民眾為疫情所苦，滿腹委屈，生計卻是受到打擊，另一點是今年四月以後，本土確診人數直線上升，即便輕症居多，但許多人因此必須隔離在家，以及身體種種不適等。我們都不該忽略這樣的真實感受。

當然，今年一整年最讓民主陣營振奮的好消息，就是烏克蘭堅守不屈，烏俄戰爭讓俄羅斯從原先預設的閃電戰，如今成了看不到盡頭的長久戰。今年十月習近平在二十大完成三連任，中國未來對台威逼，武力恫嚇只會有增無減，從烏克蘭的經驗提醒我們，只要不向獨裁政權屈服，勝利不會離我們遠去。

礦坑裡的金絲雀，能否讓民進黨懸崖勒馬？我們可否重整旗鼓的關鍵，除了賴副總統未來接任黨主席後，全黨團結動起來之外，還要有府院的團結合作，盡快推出民眾有感政策，找出問題進行檢討。時間不多了，歲末年終讓我們沉澱反思，但願來年此刻，民進黨已經浴火重生。



（立法委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法