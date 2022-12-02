社論》正視選舉結束後的國安課題

九合一選舉落幕，中央執政的民進黨遭逢慘敗，蔡英文總統辭去兼任的民進黨主席，以示負責。（資料照）

九合一選舉落幕，中央執政的民進黨遭逢慘敗，黨內正處於低迷與檢討氛圍。蔡英文總統辭去兼任的民進黨主席，以示負責。但外界對於執政不力、傲慢等狀況，則多所批評。這次雖屬地方選舉，但體現的意義多重，台海情勢的升高，亦被解讀為影響選情的重要變因。如同二○一八年民進黨在九合一選舉失利，中共隨即端出「一國兩制台灣方案」，試圖加速併吞台灣。中共恐將再重施故技，甚至加大介選力道，瞄準二○二四年的總統及立委大選。

這次選舉過程，民間發起簽署「捍衛台灣絕不投降承諾書」活動，全國總共二六三位候選人簽署。政黨方面，民進黨提名的縣市長候選人全部簽署（台獨聯盟提供）

這次選舉過程，民間發起簽署「捍衛台灣絕不投降承諾書」活動，全國總共二六三位候選人簽署。政黨方面，民進黨提名的縣市長候選人全部簽署，國民黨、民眾黨縣市長候選人無一人願意簽。由此看到，針對台海議題，主要政黨立場有別，是抗中保台，還是避戰謀和，兩股勢力拉扯。當中的分歧，使中共得以操作分化。民主國家受到中共威脅，是全面性，而美國等國家，其國內朝野政黨對中國採取抗衡或競爭立場，多具共識。但身處威權進逼第一線的台灣，我們政黨之間對中共態度卻有如鴻溝，這次選舉結果，若傳達讓國際社會錯讀的訊息，懷疑我們的抗中決心，勢必影響與友邦間的信任。

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嚴峻的國安問題，也發生在國軍部隊。上週檢方起訴一名現役陸軍上校軍官，他前年穿著軍服，對著鏡頭錄下「在此宣誓支持兩岸和平統一，效忠祖國，一旦兩岸發生戰爭，本人會在自己的工作崗位上，盡自己能力為祖國效力，完成和平統一的光榮使命」影片，等於接受「投降承諾書」。該位不肖軍人收取每月四萬元、十四個月共五十六萬元「內應費」。檢方追查還發現，負責吸收的一名前軍職人員，其筆記本也出現「意圖」吸收多位高階軍官發展成為共諜。這位落網現役軍官因此辯稱︰「又不是只有我一個人簽（指投降承諾書），我看其他高階軍官都簽了我才簽啊！」顯示這恐非個案，案情不排除向上發展。

而令人質疑的是，明明這是一件非常清楚的共諜案件，但目前法律對現役軍人「口頭」宣誓效忠中共，是等同一般民眾對中國表忠，而屬言論自由的範疇。若非查到這位上校軍官涉嫌每月收錢，檢方得以依照貪污治罪條例的違背職務收受賄賂罪，具體求刑十二年，否則還可能無法可管。這國安漏洞，難道是要告訴中共，只要支付共諜的金流做好隱匿，「便不會有事」。蔡政府雖大力強化國安法令，但中共的滲透樣態，也是跟著改變。這手法既利誘也能要脅，可涵蓋對象不是僅針對軍人，只要被中共認定有利於統一大業，台灣各階層人士，都有可能成為被策動的潛伏對象。

民進黨這次選舉挫敗的原因，若干輿論刻意炒作，是因選民反對兵役役期延長，擔憂兩岸發生戰事。然後又稱執政黨考量更重要的二○二四大選，役期調整將生變。這些說法，都是破壞我們強化國防的努力。我們軍政首長已說，由於敵情嚴峻，目前四個月役期訓練「是不夠的」。換言之，中共升高軍事威脅，軍方規劃役期延長，正是著眼人口遞減，難支撐全志願役部隊，而須以役期較長的義務役士兵填補戰力罅隙。台灣完備國防實力，才能降低中共進犯意圖。自我弱化的結果，並無法傳遞和平訊息，只會適得其反。蔡英文政府這六年多，無論加強與美國等盟邦安全合作，增加軍費提高國防自主，均是要向國際社會展現，捍衛國家的決心。役期不延長，其他國家如何看待，中共是否更增挑釁，過去努力一旦翻轉，這對民進黨的下一場選戰又有何助益？

九合一選舉雖結束，執政黨的考驗才正要開始。除了施政檢討與權力重組，更嚴峻的國安挑戰，將接續而來。中共在習近平權力一把抓，對台介入作為將愈趨明顯。有人簽署「絕不投降承諾書」，展現守護決心；卻有人去簽下「投降承諾書」，向中共來表忠。我們保障言論自由，也要加強法制面，明確劃出那一道對台灣忠誠的最重要底線。而包括延長役期等各項國防準備，更應持續積極推行，不該有任何拖延或中斷。選後各種的評論建言，有些期許本土力量能更茁壯，有些如認知作戰般刻意誤導，想把台灣帶入死胡同。蔡英文政府在所剩一年半多的任期，應盤點國安課題，優先與提高力道處理，作為民主陣線成員，堅定承擔責任，這也是避免國際社會錯誤解讀台灣選後走勢的最有效作法。

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