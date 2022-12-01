新聞線上》民進黨必須和社會對話

前民進黨主席蔡英文。（資料照）

記者陳杉榮

民進黨在九合一大選慘敗，一如預期，選後有識者對民進黨提出非常多的針砭和建言，蔡英文總統辭掉黨主席為敗選負責，在形式上也成立檢討小組為未來的可能改革做鋪陳。民進黨受台灣人民疼惜支持，很年輕的時候就取得中央執政機會，久了也就麻木、習以為常了，開始傲慢老大，不再和社會對話，這次選舉可說是「惡果的總和」。

這次敗選，各界臚列的原因非常多，操之在民進黨者包括沒收初選、民主獨裁，輾壓公投、不再對話，黑道參政、襄贊中樞，執政傲慢、蔑視國會，臉書治國、納編網紅。當然，中共的認知戰，影響了許多台灣人的判斷。兩年多的疫情造成人民生活不便與生命財產的損失，導致人民對於政府產生極大怨懟，這是「非戰之罪」，防疫成績受到國際社會肯定的執政團隊，只能默默吞下；一再自我誇口防疫成績很好，也是廣義執政傲慢的一環，忽略了人民的感受。

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民進黨奠基於草根，茁壯於街頭，成長於議會，反覆和社會對話，高度反映民意，是廣受農工階層和知識階層支持的原因。「黨內初選」是非常重要的政治性社會對話，今年民進黨中央反其道而行，授權蔡英文採行「徵召」，沒收初選，這對黨內同志和綠營支持者是莫大的打擊，各地接連敗選，不是沒有原因。

再舉例言之，去年底核四、藻礁等四大公投之後，蔡英文政府曾經進一步去和支持重啟核四者對話溝通嗎？是不是認為輾壓過去就沒事了？他們不是敵人，而是國人，有去說服嗎？民進黨既然毫不在乎，他們只好繼續用選票教訓民進黨。而黑道人物襄贊中樞，立委民代和幫派密切過從往來，選民都看在眼裡，決策核心曾經自省嗎？行政團隊在國會答詢，仗著機厲舌鋒，反質詢修理立委，難道以為口舌之快就叫做贏，如此舉措會獲得尊重嗎？

執政團隊臉書治國，納編名嘴網紅，總統有多久沒有召開記者會接受記者詢問了？拒絕經常和媒體對話，就是意圖規避媒體的監督，只想以臉書發布訊息，想要閱聽大眾全盤接受，網紅名嘴胡亂攪和大放厥詞，專門挑撥「不是同志就是敵人」，把理性力量往外推，這些都不是民主進步的路徑。至於堅持提名林智堅成為選舉破口，總統帶頭與台大對撞的批判，以及把陳時中人設成「綜藝大集合」的綜藝咖，一再陷入對手的防疫議題設定，這是蔡英文把馬謖當作孔明，把魏延當作關羽的下場，民進黨檢討過嗎？

曾幾何時，學界成為民進黨的拒絕往來戶，不能取智於廣大的學界，不能同理於廣大的工農，持續於選舉機巧，自外於民主的核心價值，那麼這個政黨的前景必然黯淡。明年有總統和立委大選的提名，唯有落實黨內民主，整頓政府團隊，恢復和社會對話，選民才會有感，年輕人才會認同，「你們民進黨」才有可能繼續治理「這個國家」。

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