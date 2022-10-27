新聞線上》民進黨還能打什麼牌

記者陳杉榮

年底選舉進入關鍵倒數，國民黨自評縣市長有十六加二席，民進黨則自估四加八席，在中共習近平建立習大帝國，對台步步進逼之際，對此選情評估，關心國家前途者焦慮逐漸上身，看淡地方版圖者卻無所謂，若是不能鼓動風潮帶動情緒，提高投票率，選情持續膠著，地方版圖將無太大變化，對蔡英文執政將是重大的警訊。

政黨和人選是選舉兩大重要選擇因素，「清廉、勤政、愛鄉土」，是過往民進黨標榜的政黨形象，經過多次政黨輪替及許多縣市輪流執政，這張招牌早已褪色。以本報宜蘭縣最新民調為例，國民黨的縣長林姿妙涉貪被起訴，民調支持度為卅七．○八％，竟然勝過民進黨江聰淵的卅．二六％，這實在是非常大的反諷，宜蘭不是民主聖地嗎？不是游錫堃和陳菊的故鄉？是宜蘭人變了？還是民進黨變了？顯見政黨的招牌生鏽，人選又不突出，已是民進黨的困境。

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民進黨這次提名，連任的縣市長不算，以台北市的部長級候選人陳時中最特別，國民黨則是想盡辦法困住陳時中，不讓他製造「外溢效應」。其他縣市，民進黨的候選人並不突出，無法和國民黨做強烈的區隔，只能回歸到組織和服務等傳統的競爭，國民黨在地方經營得既久且深，挑戰者沒有政治「氣流」或「旋風」，局面不易打開。民進黨中央執政，穩健有餘，政策以防守居多，黨的選舉對策老套，蔡英文到處輔選，「總統牌」也沒什麼火花，跑得比馬英九助選勤快，一樣沒特別吸引力。

國民黨候選人並不強，但根基穩固，朱立倫在苗栗提名雖有所堅持，宜蘭還是放水，他訂下「六都」過半、總數十六席目標，眼看往目標前進，許多人不平，蔡英文最後關頭能扭轉局面嗎？因為選情低迷，民進黨操盤者推說，綠營支持者民調表態率較低，投票結果一定能高於民調表態率，這種自我遣懷的說法，毫無鬥志。要知道，今年選舉沒有韓國瑜進中聯辦，境外勢力的操作會更加細膩，朱立倫的「親美說」抵銷了不少「抗中保台」力道，就算罵國民黨親中，民進黨也很難說侯友宜不反共，那麼民進黨還能打什麼牌？

歷次選舉，獲得年輕人支持的政黨都會獲勝，十八歲公民權修憲案的複決，是台灣人民決定自己前途的一小步，提高年輕人的投票率，對挑戰者有利，有沒有辦法催出年輕人的選票，就是民進黨的最後機會了！

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