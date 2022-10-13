新聞線上》陳時中的突圍與外溢

記者陳杉榮

防疫中心前指揮官陳時中參選台北市長，原被民進黨當作強棒出擊，並且期待他的參選造成外溢效應，帶領綠營選將攻城掠地，打贏年底這一仗。但到現在為止，陳時中的民調支持度並未呈現壓倒性領先，甚至在某些民調，還是藍綠白拉鋸戰，陳時中和蔣萬安、黃珊珊糾纏在一起，未能達到外溢的初始目的。

要打破目前的困境，陳時中必須突圍與外溢併行，他不能死守在台北，做一些競選服務處握手、競選總部開幕，甚至是「食尚玩家」、「綜藝大集合」的家家酒活動。阿中擁有全國知名度，街頭巷尾的人都認識他，他不是在選里長，不是在選議員，他在選中華民國的首都市長，是台灣重要選舉的頂尖參選人，他要跨出去，製造風潮，引領話題。

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首先，陳時中應該前往高雄，和高雄市長陳其邁聯合造勢，從高雄再出發。高雄這兩年多的建設受到肯定，陳其邁擔任行政院副院長時期，剛好和陳時中一起投入全國的防疫工作，兢兢業業，有為有守，「南北聯手」打贏南北二都，這等氣勢，必然喚起國人對兩年前防疫團隊的記憶。縱使天龍國的政媒酸民雞蛋裡挑骨頭惡意批評防疫作為，針對性羞辱指揮官陳時中，打開天窗說亮話，公道自在人心！

其次，陳時中和陳其邁的聯手造勢，還可以重塑綠粉對於被韓流打敗又打敗韓流的難得經驗，激發支持者的鬥志。選舉不是花拳繡腿，也不是練拐仔花，選舉就是戰鬥，戰鬥就要全力以赴。現在綠營的支持者大抵冷漠，喚不起熱情，不能靠蔡英文，也不是蔡英文在選，陳時中既然投入選舉，就要在這次戰役中扮演火車頭，把支持者的鬥志激發出來。

第三、現任市長柯文哲的市政成績慘不忍睹，還想支持副手黃珊珊以無黨籍的身分接棒，陳時中要體認他現在的角色，他不是指揮官，也不是衛福部長，他是台北市的在野黨市長候選人，是要出馬挑戰的。對於千瘡百孔的市政，要勇於批判提出藍圖，對於柯文哲這位「吃碗內看碗外」的第四號候選人指手畫腳，要果斷迅速反擊，溫和以對或者和稀泥都不是解決辦法。

走出台北趕緊突圍，重點助選製造外溢，台灣的防疫成績絕對沒有藍營偏激人士形容的那麼差，有全國知名度的阿中部長不能困在台北，他是台灣阿中，在各地助選鼓舞辯護說明，這才是阿中參選的價值所在。

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