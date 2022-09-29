新聞線上》十八歲公民權修憲案危險啊

記者陳杉榮

年底九合一大選合併十八歲公民權修憲案的複決公投，四大黨都說支持，但會過關嗎？目前的選情超冷，議題走偏，活動也不精采，既沒有韓國瑜，也沒有柯文哲，出門投票的「仇恨值」超低，想要投個「賭爛票」也找不到理由，驅動選民的投票因素很少，更別說要選民多領一張修憲公投票，十八歲公民權修憲案危險啊！

這次的選舉叫做「學歷檢驗年」，北從基隆南到台東，直轄市和縣市長候選人的學歷幾乎都被攤開來檢驗。迄今只有民進黨原來提名的桃園市長參選人林智堅因學歷問題宣布退選，其他的參選人還在負隅頑抗，學歷這個「心中的黑影子」將會一直都在。也難怪，幾十年來，政治人物「洗學歷」已成一股歪風，為了滿足「士大夫」的虛榮，非常多的政治人物充斥在各大學院，認真者自己抄抄寫寫，懶惰者請人代筆，拜網路科技發達之便，複製貼上者越來越多，連小學沒畢業或中學念補校，現在都以碩士自稱。

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打學歷的選戰可以摧毀對手，給對手難看，並不能因此顯示自己優秀，更不可能獲得選民的認同而增加選票。學歷戰方興未艾，選民看得昏昏欲睡。再者，名嘴網紅在主政者和在野黨的雙重鼓勵下，變相成為選戰的教練團，成天拋出與市政無關緊要的議題，追求聲量，甚至直接衝入場內和選手對打，亂成一團。主要政黨無心也無力扭轉局面，理性選民為之心灰意冷。

依中選會公告，這次選舉人數約一九三○萬人，修憲案的過關門檻為九六五萬人，這可不是一個輕鬆過關的數字。二○一八年九合一選舉的總投票率約六成七，降低火力發電等十項公投提案的投票率約在五成四至五成六之間，其中盧秀燕所提的「降低火力發電公投案」，獲得最高的同意票，也不過七九五萬票，這個票數和修憲的九六五萬還有一大段距離。

選情再冷，選戰打得再低級，二十二個縣市都會有人當選，十八歲公民權這項修憲複決案，卻可能因投票率的創新低而胎死腹中，若選戰情勢沒有太大變化，年底投票率會創新低。以六成投票率估計，要超過九六五萬票門檻，必須投票者也領取修憲公投票，並有超過八成三的選民投下同意票，修憲案才會過關，門檻比想像中高啊！萬一這項修憲公投案被台灣人民自己投票否決，對台灣的國際形象，將會造成意想不到的傷害。

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