新聞線上》犀牛皮移植到臉上

張善政。（資料照）

記者陳杉榮

年底選舉縣市長參選人捲入弊案和抄襲者不少，藍綠兩黨處置方式不同，選民也有不同標準，涉嫌論文抄襲的民進黨林智堅被撤銷碩士學位，宣布退選。國民黨的許淑華迴避抄襲指控，顧左右而言他；張善政的研究報告，還在悶燒。涉貪被訴的林姿妙大罵司法追殺，藍營全力辯護。台灣的選舉有沒有是非，最後會不會「當選過關，落選被關」，大家等著看。

民進黨提名的桃園市長參選人林智堅爆出台灣大學和中華大學碩士論文抄襲，藍營政媒火力全開，綠營的支持者火氣也不小。台灣大學認定林智堅的論文涉及抄襲余正煌論文，撤銷碩士學歷，民進黨主席蔡英文仍為他辯護，林智堅宣布退選，這個決定是正確的，讓許多對民進黨失望的支持者，重新歸隊。

請繼續往下閱讀...

來看對照組，國民黨提名的南投縣長參選人許淑華，被爆在逢甲大學在職專班的碩士論文，抄襲由謝百傑所撰寫的研究報告，多處內容複製貼上，全案被舉報，逢甲大學審定中。許淑華在過程中迴避說明，國民黨當作沒有抄襲這回事，曾追打林智堅論文的政媒「正義之士」全都不見了，幾乎忘了許淑華的存在。

國民黨提名的桃園市長參選人張善政，被爆任職宏碁副總期間，曾申請農委會三年期五千多萬元的研究計畫經費，報告內容不是沒有引用來源，就是照抄媒體報導及農委會刊物。張善政對外強調與學術抄襲無關，仍難杜悠悠之口，國民黨依然全力辯護，反批民進黨政治操作，連一絲檢驗張善政的念頭都沒有。

宜蘭縣長林姿妙涉貪污及洗錢被起訴，民進黨就會贏嗎？這可說不定。檢察官的起訴書舉證歷歷，國民黨不管妙妙縣長是否清廉，反批「政治追殺」，黨主席朱立倫以前可以「換柱」，現在不能「換妙」，挺妙到底。這也不禁讓人想到一九九三年宜蘭縣長選舉的「犀牛皮事件」往事。

當年國民黨提名的張軍堂是貨真價實的「假博士」，哪來博士論文！作家馮光遠在「給我報報」專欄撰稿嘲諷，指稱張在美國的指導教授出面證明，張的論文題目是「犀牛皮移植到我臉上法律效力之研究」。也是林姿妙涉貪案當事人的前立委楊吉雄如獲至寶，厚顏的召開記者會，把諷刺文拿來當學歷證明，成了千古笑談。今年國民黨提名者爭議這麼多，全不當一回事，這臉皮之厚，也算犀牛皮等級的了！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法