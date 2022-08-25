胡，怎麼說》蔣萬安的吃相與政治吃相！

看了蔣萬安在慈聖宮廟口吃小吃的吃相，他真的、真的跟他爺爺蔣經國（若那是真的）實在差很大!

我年青剛出道跑新聞時，曾在台中等地跑地方新聞，假日最緊張及防備的就是蔣經國總統突然下鄉訪問（時常但突然），新聞漏不起。我那時在仍是國民黨營的中央社，常跟著名攝影記者余如季（台視記者也兼中央社攝影記者）的後頭，中央社記者身分加上當時電視新聞龍頭的台視記者大哥帶，有機會稍為接近一點點，看過幾次蔣經國在小吃店與他的民間友人吃飯，吃台灣小吃的吃相。

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記得他面對台灣小吃笑的開心、看來有些貪嘴的樣子，不管是表演給大家拍一下（然後記者就出場囉）或那就是真的面目（我們之後都會圍著和他一起吃飯的民間友人東問西問，設法打聽他說了什麼、吃了什麼、吃的心情等），他的親民形象都渾然天成、進入化境!

隔了幾年之後，我到台北跑新聞，那時蔣經國已經過世了，從各方得知那時（1980-82年）左右，他的糖尿病已很嚴重，但聽說看到台灣小吃仍會管不住嘴。1981、82年之後，他就很少下鄉了。

昨天看到蔣萬安在慈聖宮廟口吃小吃的那張照片，一副有些為難、不習慣、移尊降紆的吃相，跟回憶中蔣經國的吃相實在差很大。在此並無藉此批評蔣萬安之意，因為吃的文化反映生活背景及現實需要，他本來就是一個天龍國高高天龍人，而且在北市，天龍人的票不少，未來不論他當選市長與否，蔣萬安有機會再歷練，尤其是掌了權力後，不難表現出與平民同吃共甘苦的吃相。

蔣經國統治很專制，但他也被外國媒體形容為一年365天都在爭取民心從事競選活動的人，吃台灣小吃的吃相，只是一個小小環結而已。

再看蔣萬安的政治吃相，這裡只談他和國民黨全黨上下傾巢而出，猛烈攻擊陳時中任衛福部長兼防疫指揮官時COVID-19疫苗採購黑箱作業、不公布價格、更封存資料30隱匿云云。

公文封存是否黑箱部分，公文保存30年和封存機密30年是不同的法律與執行的東西，蔣萬安本身就是立院調閱小組召委，應不會不知道相關規定，政府疫苗採購報告在公布時部分資訊塗黑遮蔽，也是他擔任小組會議主席時做的決議，現在還要胡說八道再炒作這些，真的很沒意思，不但自我打臉，政治吃相實在太難看。

至於疫苗價格是否公布問題，藍軍加白軍去年七月就大肆炒作過了，大罵黑箱、圖利云云，一年來卻沒提出半點跡證。那時，藍軍也舉比利時公布疫苗採購價做為轟擊陳時中的理由，現在又重炒舊聞，當時沒參加攪和的蔣萬安，現在為了選舉，就淌渾水又潑髒水大肆參腳了。國民黨因選舉就失智?蔣萬安因選舉而失憶?

比利時公布疫苗價格的來龍去脈，去年七月就講清楚了，在2020年12月，比國預預算部長Bleeker不滿在野黨亂轟疫苗價黑箱，把錢都花光光、次年就沒錢可買疫苗了。一怒之下，就在推特上公布之前的各種疫苗採購價，用來打臉在野黨。因違反合約中的保密條款，發文不久就刪除，卻早已被備份流傳，各國相互比對議論紛紛，更引起輝瑞-BNT的高度不滿，向歐盟強烈抗議。

歐盟出面說明及保證不會再發生以擺平此事，歐盟當時強調，在商業世界裡，沒有保密就沒有合約，這種保密符合公司、歐盟、各成員國及人民的公共利益。歐盟採購疫苗是以大平台聯合採購，下單每次都以億劑計算，議價及談判協商解決爭端力強，會員國偶而違約，有歐盟罩，台灣呢?如果違約公布價格，未來買疫苗將困難百倍。

台積電、鴻海及郭台銘、慈濟曾購贈1500萬劑BNT疫苗，曖心愛心仍令人感佩，他們三家也曾參與採購及簽合約，當然知道疫苗價格，但以三家的信用，絕對遵守合約不會公布。

誠然，沒有保密就沒有合約，沒有合約就沒有疫苗!何況，2020年、2021年、直到今年初，COVID-19疫苗一直都是賣方市場!尤其是mRNA那兩家BNT和莫德納!國民黨去年炒作、今年又炒作，是要斷台灣採購新世代疫苗的路嗎?

記得台灣最缺疫苗最吃緊的去年，藍軍藍粉上下都在傳貼一張圖卡[給我疫苗，其他免談]痛批政府無能，不能買到疫苗給人民，那時朱立倫及藍委還稱，即使買全世界最貴的疫苗，也應設法買來供應人民之急需。台灣最缺什麼，他們就要什麼，而且馬上就要，否則滿地打滾；等你買到疫苗了，他們馬上又變臉了，指東罵西、黑這黑那的，有AZ黑AZ、有高端黑高端、有莫德納黑莫德納、有BNT又批黑箱....，國民黨及蔣萬安的政治吃相，真的太難看了!





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