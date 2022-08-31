胡，怎麼說》厲害了，5736萬！這規模可產出20個碩士，涉抄襲竟無關學倫？

張善政當計畫主持人的一個研究計畫案，拿到政府經費5736萬元，卻被爆料指控抄襲；他否認指控，並反控選舉抹黑，強調本案是蒐集資訊、非論文研究，跟學術研究抄襲狀況完全不同。

厲害了，5736萬元！

就如他自己說的，這個計畫不是開發農業新技術，而是蒐集整理國外農業電子化新資訊。不是學術論文研究、不是開發新技術，卻花了農委會預算5736萬元，這研究規模可不是一筆小錢，能包到就不簡單。10多年過去了，張善政自稱有貢獻、非常驕傲，錢花了，但是，成果呢？研究報告被採用、引用狀況呢、實際效益呢？請拿出來供大家檢驗！否則，納稅人的血汗錢白花了，只是肥了張善政等人的口袋！

請繼續往下閱讀...

奇怪了，抄襲有雙標！

張善政一再強調，不是論文研究，和學術研究抄襲狀況完全不同，所以，他並未否認他主持計畫的研究報告內容有抄襲、引用，但未註明出處的。這就奇怪了，政府委託的研究計畫報告就不是學術？就可以不要學術倫理嗎？就可以大抄特抄、東抄西抄都可以嗎？抄來抄去的東西也不會註明出處了嗎?一般碩士論文就被認為必須嚴格遵守不能抄襲等學術倫理。這是什麼烏龍入地的荒謬雙重標準？

厲害了！奇怪了！

在大學或研究機構，教授申請到不管是國科會、農委會、衛福部等的政府補助的研究計畫，常見的情況是分為若干部分，由計畫主持人、共同主持人等指導的研究生協助執行，並由主持的教授等指導，最後可能情況是一篇研究計畫報告或一本書，裡面整編了好幾位研究生碩士論文的大部分內容。像5736萬元這種較大規模的研究計畫，大約可產出10到20篇碩士論文。

厲害了的又是，大計畫的研究報告本身，不忌抄襲、不須守學術倫理，底下分支分節分章各自形成獨立篇章的碩論，反而不能涉抄襲、必須堅守學倫，根本自相矛盾。

奇怪了的又是，一般碩論，9成5上都是碩士學位過關後就束之伺服器中，影響很小；政府委託的研究計畫報告，應該是估為制定政策或修正執行某些政策標準的重要參考，否則納稅人血汗錢豈不白花?但是，照張善政自辯及國民黨諸人護航的辯辭，卻是碩論的學倫要求很高、政府出資的研究計畫報告反而不必管違反學倫。

這樣的雙標，難道不就是藍軍政媒學三合一為選戰專設的政治量身製衣，碩論涉抄襲，採緊身勒脖綁架衣，逼林智堅退選，政府研究報告涉抄襲，則製成一個大大麻布袋，張善政怎麼穿過去、怎麼鑽出來都可以，

至於張善政退不退選，照藍軍給自己製造的大麻布袋標準，哪有可能退選?且看，平平都涉抄襲，藍軍多人哪有人退選的?在台大、在中華大學、在這回張善政遭指控風波，我們見識了藍軍學、媒、政長期掌控下的學倫標準就是:綠營涉及，罪不可赦；藍營涉及，小瑕疵而已!

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法