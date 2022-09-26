自由開講》學霸思維可休矣

劉韋廷

近來某市長候選人發言涉及學歷歧視，在網路上引起軒然大波，原本只是爆發論文抄襲爭議，針對問題癥結作出回應即可，卻意外扯出瞧不起前市長夜間部學歷，進而得罪該校師生與校友。這名候選人學歷漂亮，從高中到博士皆是就讀頂尖名校，在之前選舉口號被網友爆料自稱學霸，後來改口說不敢稱學霸，因為看到很多真正的天才，說到激動處忍不住哽咽起來，一失言成了箭靶。

近來某市長候選人發言涉及學歷歧視，在網路上引起軒然大波，原本只是爆發論文抄襲爭議，針對問題癥結作出回應即可，卻意外扯出瞧不起前市長夜間部學歷，進而得罪該校師生與校友。圖為民眾黨新竹市長參選人高虹安（左）與黨主席柯文哲。（資料照）

自古以來，華人社會看重文憑主義，認為「學而優則仕」是讀書人最好的目標，學業成績優秀適合當官，可以管理眾人之事。因此，放眼看各大候選人廣告看板充斥學歷至上，某某大學教授或博士，藉此吸引選民目光，似乎選舉是在選誰的學歷最佳，從國外留學回來比國內學歷好，形成高/低以及土/洋大戰，失去應該要有的「選賢與能」價值，忽略實質政策辯論，以提供選民評斷。

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學歷不一定等同能力，這是職場上許多人的經驗，當從學校畢業進入社會，看重的是做事與做人的溝通技巧，如果一直頂著學霸光環輕視對方，反而讓自己失去更多學習機會；同樣的，當學校只招聘洋博或外籍學者，忽略其他本地培養的優秀人才，導致在少子化浪潮下，培養更多眼高手低、看上不看下的學生，進而在職場複製學霸模式，無法同理心對待其他人，總以菁英心態自居。

大學教育是為了培養獨立思考的知識份子，鼓勵學生找到專業興趣，學習工作技能與積極的生活態度。國內高教資源分配不均，公立大學比私校獲得較多補助，但是絕大多數學生就讀私校，付出昂貴學習成本卻無法跟公校相比，與國外著名私校天壤之別，這些是造就學霸思維的主要根源。奉勸各候選人要擺脫菁英思維，放下身段與選民貼近，否則高高在上將無法獲得大眾的認同。

（大學兼任助理教授）

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