自由開講》台南議長選舉考驗著民進黨的誠信

林川平

對民進黨支持者來說，既然2022年的選舉已經出爐，與其繼續失望難過，還不如趕緊振作，穩住陣腳，找回民眾的支持，才是現在最重要的任務。目前成為全國焦點的台南議長選舉，外界都在關注民進黨是否能展現團結的意志，也是民進黨目前輸不得的重要戰役。

外界會關注台南議長選舉的原因，恰恰也是讓民進黨支持者痛心的原因，就是民進黨雖然在57席議員中贏得28席，但有部分民進黨議員似乎正與郭信良結盟，跑票意圖蠢蠢欲動，想重演四年前的往事。

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四年前郭信良帶著陳怡珍、周麗津、吳通龍三位民進黨籍議員跑票出走獲得議長之位。（本報資料照）

這幾個民進黨議員的做法，用一句話來形容就是親痛仇快。不管是民進黨支持者或是外界的眼光，都認為既然民進黨幾乎過半，議長如果由非民進黨籍擔任，無疑是對綠營的一大打擊，而且是來自於綠營「自家人」的扯後腿，這樣成何體統！

一旦有民進黨議員跑票，清黨就是必然的處理方式。四年前已經吃過一次悶虧，讓外界對民進黨的團結抱持疑慮，更讓國民黨大看笑話，四年後的今天，絕對不可以讓歷史再次重演！不只是這樣，民進黨的支持者也要發動罷免，給這些掛羊頭賣狗肉的議員好看，這樣一來，也可以讓年輕的民進黨新秀有發揮的空間，促進新陳代謝。

民進黨從黨外走到現在，依靠的是對台灣的熱愛與忠誠，這樣的價值獲得民眾的肯定，才有今日的民進黨。如果有人只是靠著民進黨的招牌，做的卻是各種謀求私利的事情，這種人沒有資格作為民進黨的一份子！

（台南私立科大講師）

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