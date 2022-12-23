九合一大敗迄今快滿月，民進黨還沒有理出頭緒，許多弊病，積重難返。圖為十一月二十六日選舉結果揭曉後，民進黨支持者掩面落淚。（資料照）

記者莊榮宏

這兩天，為了疫苗，衛福部長薛瑞元、鴻海集團老闆郭台銘，兩個老人互噴口水，從恩准到人命到推銷員再到禽獸朽木，一個政務官和一個大老闆，話越說越重，驚動視聽，舉國側目，令人無言。

我國民主，社會自由，資訊爆炸，卻因主客觀暨內外環境因素，竟致無良資訊肆無忌憚，網路充斥不負責、沒邏輯、不良善的留言，似是而非的語彙盤據電腦，諤諤之士心灰意冷，劣幣驅走良幣。

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以NBA球星魔獸霍華德，他來打職籃，倍增台灣國際能見度，再掀國內籃壇熱情，更積極參與慈善公益，個性如陽光大男孩，卻總有粗鄙網友，留言淨往其「下半身」作題目，不登大雅，卻沾沾自喜、樂此不疲；亦有尖酸刻薄，負面解讀其一言一行，耗損他的光與熱，彷彿非毀掉台灣人的情感寄託不行，令人懷疑其來路與居心。

另一方面，電視政論節目誇大羶腥，媚俗尺度無下限，胡謅鬼扯沒上限，移花接木直逼「慈母守宗憲」，主持人歇斯底里、聲色俱瞎，名嘴孔明再世、沒什麼不敢講，主持人評論事物去脈絡化，名嘴三分證據說十分話，經常悖離事實經驗，先射萬箭再畫靶，天天操作毀滅性攻堅，聽其嘴砲，讓跑相關路線的資深新聞從業員，一晚看下來，直呼吃不消。為何總要貶污台灣、貶低民主，激化社會、惑亂人心，難道這是電視節目的製作目的？

九合一大敗迄今快滿月，民進黨還沒有理出頭緒，許多弊病，積重難返，不革除無以應民意，革除又恐傷筋斷骨送了命，但現在已不是內閣要不要改組，而是內閣要如何整個重組。殷鑑歷歷，未來內閣，須用人唯「清」，不清無以革新，無法破除盤根錯節，無從擺脫千絲萬縷。舉凡假公濟私、潛蓄攬權，佈局卡位、厚植羽翼者，須一掃而清。但徒清不足以自行，倘清而無能、清而無識，終究只是書獃子，不能濟事，必唯清而幹練，洞察時局、諳識人心，歷練扎實、意志堅定，需要這種即戰力，才能衝破逆境。

儘管綠營庸俗當道、理想不再，權臣跋扈、戀棧不去，但亦非全無志節之士，過去有曾任部會首長，下台後淡泊明志，既不進財團，亦未受酬庸，開一家二手樂器店，安貧樂道，後來重獲起用，坦然受命，又再次下台，欣然回家看店，用而復去、去而復用，周而復始，逍遙江湖，因無欲則剛，故去留無憾，是謂用之則行、捨之則藏。還有畫家妹妹，幾年前哥哥選上市長後，就被叮嚀不要參加市政府的標案，務求避嫌。類此清流，不在少數，自當盤點，擇要而用，組建民主進步之師。

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