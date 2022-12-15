社論》小英的期末考主科是經濟民生

賴清德正式登記參選黨主席，一般認為是問鼎大位的前置作業。而民主走馬燈，小英兩任眼見就屆滿了，她會留下什麼背影，也將開始受到討論。

六年前，馬英九執政失敗，小英的維持現狀路線登場。這條路線，安定內外信心有之，自我設限也有之。她在民進黨比較非典型，「沒有人需要為他的認同而道歉」，不過，這樣的溫情宣示，想法不同的人並不領情。而「威權時期不是大家都選擇服從嗎」，延續民進黨上次執政，阿扁對轉型正義之掉以輕心。如今，轉型正義委員會功未成而身退，民主與威權並存的違和現象，似乎還看不到盡頭。民進黨不知道有沒有意識到，轉型正義被牽制成功，乃是對改革正當性的侵蝕。

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在兩岸關係，「遇到壓力不屈服、得到支持不冒進」，小英展現的戰略耐性，為台灣撐開歐美支持空間。相對被耽誤的是，民進黨向來追求的正名、制憲、入聯等，因維持現狀漸成冷議題。連九合一選舉，合併舉行的十八歲公民權修憲複決，亦遭口是心非的政黨技術封殺。「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，被北京指責是兩國論還魂，但就法理上而言，小英至今大體上擋住了馬英九版現狀往終統滑行，但欠缺反其道而行的獨立里程碑。反倒是地緣政治巨變，致使拜登宣稱：「我們不鼓勵獨立，它（台灣）是獨立的，由它自己做決定。」

如果李登輝是蔣經國的學生，小英堪稱是李登輝的學生。小英心中不無改革願景，但得罪選民的公教年金改革、開放美牛日食等，變成體質虛弱在野黨的大補丸，同婚、廢死等進步議題也招致傳統社會力量反撲。執政兩年橫遭韓流，給了小英震撼教育，國際不看好她能連任，本土大老勸她知難而退。孰知，小英吉人天相，習近平對台、對港的冒進蠻幹，化解了韓流的雷霆萬鈞，靭性十足的小英號乘風破浪。

緊接著，新冠疫情從鄰近突然爆發。小英比多數國家更早警戒，第一時間便避開來自中國的疫情侵襲。有效控制疫情，還首先通報WHO人傳人，對外援助防疫物資，成為中國專制防疫的民主防疫對照組。小英的第二任，在全球的讚譽中拉開序幕。而中國以疫謀港、以疫謀台，拒絕任何病毒溯源調查，更推高台灣在國際的好感度。二○二○以來，台灣的國際形象，達到半個世紀以來的高峰。平心而論，小英並非浪得虛名，這也是台灣的驕傲。諷刺的反高潮，出現在九合一選舉，防疫成功、選舉失策，國際按讚並未兌現為國內選票，造成今天的殘局。

客觀回顧，有點諷刺的是，除了防疫成功的故事，台灣獲得民主國家力挺，動力主要來自習近平以武力片面改變台海現狀的恣意妄為，美國駐中國大使伯恩斯便稱，「如果有任何一方改變了政策，那就是中華人民共和國」，一語道出西方的結論。上任以來，拒絕接受九二共識，小英被北京列為拒絕往來戶。此一政治僵局，每每遭在野陣營批評，無法妥善處理兩岸互動，沒有致力保障人民權益。甚而，「票投民進黨，青年上戰場」，在這次選舉的認知戰似乎奏效。

這次選舉，民進黨幾位明日之星，執政八年卻交棒失敗。固然，也可以解釋為接棒者德不配位。不過，更值得沉思，中央執政總設計，是否疏於兼顧抗中保台、疫後振興？尤其是，烏俄戰爭導致的通膨、升息，淡化了防疫典範的記憶。這，也可能影響小英即將面臨的歷史定論。經濟民生，乃永遠的未來式。下次大選，小英已經無法像兩年前那樣為自己而戰。而坐以待退，更不像是小英的風格。振興經濟民生，總結防疫故事，或可視為她為歷史定位、政治遺緒及順利交棒的期末考主科。

二○二四年初，台灣即將舉行大選，當年年底美國也有大選。民主、共和兩黨，對中政策有共識也有分歧，拜登政府似乎比較傾向「競爭」、盡量「避戰」、全球議題力求「合作」。「避戰」方面，國民黨有不同動機的類似主張，也能最低程度符合拜登政府的「控管」台海危機思維。拜登政府鼎力協助台灣自衛，民進黨也不宜自以為是華府唯一的選擇。鑑於這次期中選舉，共和黨的紅色浪潮未如預期，兩年後鹿死誰手尚未可知。至於，一旦國民黨班師回朝，以習近平的強勢作為，華府馬韁能否控制國共「共促統一」，則是另外一個問題。

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