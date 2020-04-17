社論》經濟是防疫之外的另一個重頭戲

中選會今日將審議高雄市長罷免案，韓國瑜搶在上週委託聲請暫停罷免之行政訴訟。武漢肺炎期間，國民黨人對罷韓案政治對決，「是福不是禍，是禍躲不過」，且看後續發展。

政治風向，時來運轉。韓國瑜從二○一八年地方選舉吹起旋風，讓二○一六年大選狂勝的民進黨灰頭土臉，當時國內國際的政情研判，幾乎都預測小英連任不易。而國共兩黨有志一同，硬推尚未兌現競選承諾也缺乏建設成績的韓國瑜直攻大位。結果，這位暴起的政治明星，卻在大選過程暴露無料的本質，一月十一日韓國瑜兵敗如山倒。小英敗部復活，令先前對她悲觀者跌破眼鏡。初步分析，一般咸認是她準確掌握民意，針對習近平亮出九二共識的一中原則匕首，以及香港爆發反送中運動，其捍衛台灣主權與民主自由的姿態，比起其他對手都要貼近主流民意，而且，地緣政治也正好出現扶台抑中的浪潮。

有道是，無巧不成書。今年大選底定，武漢肺炎亂起，小英第二任還沒開始，國際級的挑戰迎面而來。於今回顧，台灣有兩種幸運，一是二○一六年之後，兩岸關係隨即降溫，中國來台人流頓減，因而新冠病毒潛入台灣的風險受到限制；二是小英政府警覺性高，發現武漢肺炎不尋常苗頭，立刻啟動邊境阻絕的防疫措施，口罩國家隊快速提升產能，甚至向世衛示警人傳人，行有餘力還得以口罩援外。如今，台灣繼民主的成功故事，又以防疫的成功故事為國際所盛讚，多年來參與世衛的努力從而得道多助。

小英政府防疫可圈可點，相對壓縮了在野黨的表現空間。最明顯的莫過於，聚焦首都市長柯文哲的鎂光燈，轉移到中央防疫指揮官陳時中身上，後者同為醫師但專業穩健遠勝前者。防疫的成功故事，也讓不少政治人物遭到邊緣化，韓國瑜自是其中一員。不過，他的邊緣化是兩面刃，因為罷免案就在眼前，如果他的能見度大幅降低，罷免案的熱度可能隨之冷卻。然而，正當社會大眾防疫優先淡忘罷韓，國民黨與韓國瑜卻採取衝突策略，大動作對罷免案提出行政訴訟，彷彿要向防疫工作搶奪鎂光燈。就國民黨與韓國瑜而言，繼續與民意僵持對作，罷免案不論結局如何，都可能累積更長時間的負債。

二○一八慘敗之後，風向對民進黨轉為有利，民意流水的反覆無常，值得政治人物牢記在心，從二○○八、二○一八可以看出，台灣選民對民進黨有所期待，但是並沒有給它空白支票，當選執政如果表現欠佳，反撲馬上迎面而來。同樣的，二○○八、二○一八，台灣選民雖把希望投向國民黨，只要該黨罔顧民之所欲，鐘擺立刻就擺向另外一邊。尤其是，韓國瑜的暴起暴落，見證了台灣選民心中的那把尺，不是政治人物想像的那麼模糊。二○一八到二○二○，小英重新獲得選民青睞，同一個時期的韓國瑜，則似乎從漲停板摔到跌停板。這段故事還沒說完，但十足可以做為政壇啟示錄。

防疫的成功故事，並不是運氣。小英政府與國人的挑戰，還在前面。台灣防疫成功得來不易，普受國際肯定亦前所未有，要思考的是如何戰略突破，不能陷入不見戰場全景的壕溝戰，全體國人也當萬眾一心，翻轉世衛孤兒的悲情，以自助助人的行動走出一條自信之路。此時此刻，世衛攻堅高於一切，必須集中能量一點突破！甚而，國際貨幣基金（ＩＭＦ）大幅下修台灣今年經濟成長率為負四％。武漢肺炎之亂，全球經濟瞬間急凍，台灣百業同遭池魚之殃。防疫工作初步有成，小英政府宜當超前部署振興產業、活絡經濟，妥為因應疫情加速發酵的國際經濟秩序變化。

民主時代，選民是健忘的。老布希波斯灣戰爭打得漂亮，冷戰也畫下句點，一九九二年尋求連任卻輸在「笨蛋，問題在經濟」，十分值得小英政府借鑑。參與世衛、國家正常化是理想願景，經濟民生則是近在眼前的日常。紓困、酷碰券、發發現金，只是治標並非治本，萬勿捨本逐末。這次防疫的成功故事，對台灣國際空間產生積極正面作用，但民主社會對執政者的期待只會越來越高，「後新冠病毒時代」的產業經濟、就業所得、國際供應鏈重組，都將會是未來選民檢驗小英政府的重點。馬英九的經濟表現欠佳，終統總路線藍綠皆棄，堪稱台灣本身不久前的教訓，小英政府、民進黨人切莫輕忽。

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