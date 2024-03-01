自由開講》找出協和電廠替代方案的共識

◎張豐藤

2024大選，民進黨國會很遺憾席次沒有過半，總統當選人賴清德在當選記者會很務實地強調，「未來的施政，各黨派有共識議題，我們優先處理，還沒有共識，讓我們擱置爭議，持續溝通」。

而在環境議題方面，目前「各黨派有共識」的莫過於評估協和電廠的替代方案了！以下試析述各方「同中有異，異中求同」意見。

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於1972年間興建的協和火力發電廠位於基隆市，有4部全燃重油機組，其中協一、二機已於2019年底除役。為因應北部地區用電需求，台電近期推動「協和電廠更新改建計畫」，規劃更新改建為燃氣電廠。

為因應北部地區用電需求，台電近期推動「協和電廠更新改建計畫」，規劃更新改建為燃氣電廠。圖為基隆協和電廠。（資料照）

燃氣建港傷筋動骨，遙遙無期

由於台灣的天然氣均為進口，協和電廠所需燃氣亦是仰賴進口，因此必須填海造地，興建第四天然氣接收站（四接）。此舉因有影響外木山珊瑚礁生態及基隆港發展的疑慮，導致反對聲浪不斷。台電雖然在2022年7月的環評第4次專案小組會議提出東移方案，縮小填海造地面積，但仍遭環團強烈反彈，質疑其生態保育計畫能否達到珊瑚資源零淨損失？填海造地是否會影響基隆港運營和航行安全？

其間，守護外木山行動小組認為，基隆的用電量小於協和電廠的發電量，若非「北電南送」不可，也應以對生態保育傷害最小的再生能源為最優先選項。也就是說，即使不得已要讓協和改建為燃氣電廠，也應該採用不需要填海造陸、興建接收站的方案。

筆者早在2021年便曾提出，協和電廠改用生質能發電，將原有的燃油電廠改為生質燃料油等相關建議。如此，現有卸油碼頭、輸儲管線、儲槽都可以沿用，且不必為了建四接而有破壞當地珊瑚礁生態的疑慮。生質能發電也是再生能源，可以提昇台灣的綠電比例。生質燃料油不但沒有SOx （硫氧化物） 及VOCs （揮發性有機物） 的污染問題，PM （懸浮微粒） 也會大幅降低。

當然，沒有空汙疑慮的地熱發電也是協和電廠的替代方案選項之一。

海洋大學地球科學研究所名譽教授李昭興曾指出，基隆嶼底下有座新瀨海底火山，是座活火山，中心點離外木山約 4 公里。積極熱情的環團亦有提出，將協和電廠轉為結合地熱、太陽光電、儲能再生能源電廠的綜合方案。

放下執念，及早研究替代方案

令人深以為憾的是，事隔一年後的台電的環評說明書有關技術規劃，對於前述兩個替代方案卻隻字未提，導致2023年7月的第5次專案小組會議更是紛紛擾擾，還被詹順貴律師批為「做了最惡劣示範」！

或許，台電（經濟部）眼看北東電網供電不足在即，非常急於趕緊「解決」四接環評，以便進行燃氣發電。然而，如前所述，如今民智已開，化石燃料勢必無法得到民意支持。更何況四接還會影響海洋生態及基隆港運營，與其「橫柴入灶」，讓協和電廠的整建更新更加延宕，不如改弦易轍，順勢而為。

在此呼籲相關主管機關在節能減碳前提下，宜積極減少對化石燃料的依賴，並迅速展開對生質油及地熱發電的研究，以提供行政立法機關、環團及民眾更完整深入的分析，才有可能解除對立。以共識共同面對，政通人和，才是解決問題之道。

（台灣環境教育協會理事長／前行政院環保署副署長）

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