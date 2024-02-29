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自由開講》國民黨推出優先法案是另一種中國「走線」？

2024/02/29 16:00

陳慶坤

中共20大後習近平再次連任中共中央總書記，成為終身職的「習大皇帝」，中國有錢人深怕被共同富裕清算財產、百姓擔心遭嚴格監管，中國人紛紛「Run」快跑，形成「潤學」當道。「潤學」就是激起對移民海外等話題的大量討論，研究如何離開中國並移民到已開發國家的網絡顯學。因此上至富豪名人，下到富士康工人，全中國上下到處都上演大逃難。

因此，潤學後的「走線潮」，可以說是被共產黨虐這麼多年後，鬥不贏體制的「人礦」選擇出走的冒險之路。這一波「走線」通過特定路線冒險從拉丁美洲再非法入境美國，以期取得居留許可。根據美國公布的數據，在2023年，通過走線來到美國的中國人有2.4萬人，是有記錄以來最高的，比一年前的同期增長了15倍以上。

「潤學」是激起對移民海外等話題的大量討論，研究如何離開中國並移民到已開發國家的網絡顯學。（AFP）

旅美劇作家巫本添在美國大紀元發表，〈中國人「走線」成為美國主流媒體焦點話題真相是什麼？〉一文指出，因為「走線」進入美國的中國人，大部分是服兵役年齡的男性年輕人，美國媒體普遍擔憂這些人會不會成為中共顛覆美國的先鋒部隊？這個擔憂是可以理解的，因為過去拜登登上總統大位的三年多以來，中共根本不把美國放在眼裡，套句台灣的俗語：中共「無咧驚」。

從中國以走線「滲透」到各國的趨勢來看台灣，近日中國國民黨立法院黨團公布新會期優先法案，要推動讓中國籍配偶取得我國國籍年限從6年縮短到4年，這等於大開兩岸另一種「走線」的滲透之路。尤其這法案一旦通過，中國籍配偶取得國籍之便利，會帶來更多他們高齡親屬以依親的名義來台看病就醫，除了對台灣的醫療環境和資源造成極大壓力之外，這隻粉紅色的先鋒部隊，與在地協力者共同在台灣興風作浪，絕非危言聳聽之談。2023年選前民眾黨原本擬提名中配徐春鶯為不分區，後因雙重國籍與具共產黨幹部身分等爭議而功敗垂成，這只是一個試探性的開始。

面對中國經濟破產人民謀生困難能逃的就逃，已經不是廣義的民主自由的抉擇，而是連經濟上的自由都已經喪失，選擇嫁娶台灣人成為另一種「走線」逃離的最佳選擇。截至2023年9月底，台灣婚姻移民中國配偶36萬餘人、港澳配偶2.1萬人，佔比所有外籍配偶百分之六十以上。

國民黨新會期「優先法案」是否是紅藍共構的司馬昭之心，主導新國會的議題？黨主席朱立倫日前強調，對於台灣人的丈夫或妻子，為什麼要歧視？為什麼要6年才能取得身份？基本人權應該都要公平對待。這是紅色供應鏈基本的論調，打著民主反民主。 台灣歡迎中國人唾棄共產暴政投奔自由（蔣介石集團用語），但魔鬼藏在細節裡，以人口數稀釋台灣的主體意識，圖博、東突厥斯坦的遭遇，中共就是靠移民控制他們的。因此藍白兩黨「解禁」大開中國籍人士進入台灣，可說是中國另一種「走線」滲透台灣的捷徑。

（作者為台教會、北社會員）

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