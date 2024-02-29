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自由開講》醫療是台灣外交和國防最有力的翅膀：重啟台灣關島直航的迫切性

2024/02/29 15:56

周艾齊

根據「中央社台北15日綜合外電報導，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps Jr.）近日致函美國聯邦參議員的信件曝光，其中提及中國開出訂滿帛琉飯店房間等利誘條件，盼能換取帛琉放棄與台灣的邦交。」在中共的利誘下，據了解帛琉政府已向台灣政府爭取更多的直飛航班，中華航空已經確認今年4月1日起新增每週一航班，7月18日起更再新增每週四航班，屆時總計每週共四航班。這消息讓苦苦等候多年「重啟台北和關島直飛航班」的我們，萬分羨慕，當然也更加體會到政治外交的影響力！

過往直飛到台北只需3.5小時，相較於飛8小時到夏威夷，對很多急重症的關島病人來說，不如飛到台灣就醫來得省時方便！無奈台北關島的正常直航班機在2020年3月因疫情中斷，直到今日都沒有重啟的跡象！

台北關島的正常直航班機在2020年3月因疫情中斷，直到今日都沒有重啟的跡象！（本報資料照）

中國醫藥大學附設醫院國際醫療中心，自2016年起深耕關島醫療市場，8年來照顧逾700人次的關島人健康，獲得病人極佳口碑。2020年5月疫情高漲時，我們爭取外交部捐贈20萬片醫療口罩給關島政府，並獲頒關島議會的感謝決議文。2021年1月11日，因有病人就醫的急切需求，本院與外交部共同促成「關島醫療人道包機」，讓很多關島居民及塞班僑胞，可來台治療或回診。2022年2月23日台中市長盧秀燕與美國關島總督盧爾德.里昂古蕾露 （Lourdes A. Leon Guerrero），共同簽署姊妹市協定，關島成為台中第19個姐妹市，再次肯定本院在台美關係和醫療外交上的努力。

沒想到的是，堅忍地挺過疫情之後，卻遲遲等不到台北和關島重啟直飛的航班，讓幾百位急重症和需回診的關島病人，不得不在日、韓、菲轉機。這對於急重症及術後的病人，動輒八、九小時的轉機，實在是一段難以負荷的旅程 。筆者剛從關島回國，屢屢被有就醫需求的病人，醫師和多間保險公司詢問「 何時恢復直飛航班」卻無言以對！

醫療是外交和國防的最佳助力，一個直飛航線的重啟真的不能只靠經濟效益的評估，這也是我們羨慕帛琉一週即將有四個直航班次的理由之一。關島是太平洋第二島鏈的中心戰略點，美國距離台灣最近的屬地，一旦重啟台北關島 的正常航班，除了直接強化第二島鏈軍事和政治的關係之外，照顧周邊島嶼人民健康的醫療，則更能彰顯「Taiwan can help! Taiwan is helping!」溫暖的人道價值！

關島保險公司的服務範圍，涵蓋北馬里亞納群島和密克羅尼西亞群島 ，當台灣的醫院可以照顧更多太平洋島國重要人士的健康時，就可以更加凸顯 台灣在國際的重要性，無形間又幫助國家增加一個安全保護傘，也建立國際友 誼的堅強韌性。

（作者為中國醫藥大學附設醫院國際醫療中心執行長）

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