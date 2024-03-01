自由開講》廢除外勞安置費暴利才能減少勞資爭議

◎官文傑

台灣自1991年開放外勞迄今已越30年，外勞總數也達到75萬人，回顧當年，為解決工廠歇業老闆跑路外勞食宿無人照顧的窘境，負責外勞業務的勞委會隨即委託宗教團體及設有宿舍的仲介公司幫忙收容安置，勞委會支付這些單位一人一天300元的食宿費用，此為外勞安置費的由來。

台灣自1991年開放外勞迄今已越30年，外勞總數也達到75萬人。（資料照）

隨著外勞人數日益增加，勞資爭議也益發頻繁，需要安置的爭議外勞跟著增多，因為有利可圖，吸引諸多原本從事本勞工運及社運團體，打著挺外勞人權名義，紛紛開設外勞收容中心，就連原以傳道濟世為本的天主教也不惶多讓四處設立，加入牟利行列。20多年前勞動部為避免這些挺外勞團體凡事反對動輒抗議，主動將每人每天300元的外勞安置費提高為500元，漲幅高達66%，此為安置費形成暴利的濫觴！因為不需耗費甚麼成本，只要收容100名爭議外勞每年可賺1800萬元，扣除成本淨利超過千萬，從立法院曝光的資料看到，光2017至2021年天主教新竹教區平均每年領外勞安置費超過一千五百萬元，桃園群眾服務協會一千二百多萬元，國際勞工協會也有六百七十多萬元，試問？這不是暴利，甚麼才是暴利？

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但這些挺外勞收容中心素質良莠不齊，有宗教團體，有工運、社運團體，有外國政府認定擁槍自重的恐怖組織、叛亂團體，甚至連輸出國駐台代表處也參一腳；他們每年從勞動部海撈國人的血汗錢，少則數十萬，多則數千萬，還可領部長級待遇的陪同費、翻譯費、交通費及訴訟費等等；由於暴利的驅使，這些收容中心為安置爭議外勞竟然不擇手段，甚至教唆外勞製造勞資爭議，以達成其收容安置的目的。這也是為何只有75萬名外勞產生的勞資爭議，竟然十倍於千萬本國勞工勞資爭議的緣由。

所以，廢除安置費暴利才能根除這些亂象，學學其他使用外勞的國家，爭議外勞的安置是各輸出國政府的責任，經調查後如勞資爭議錯在雇主，則雇主必須支付安置費用，如錯在外勞，外勞必須自負安置費，外勞無法支付則各輸出國政府須負責支付，而非不管青紅皂白盡皆全民買單。如此才能阻斷無良團體為謀暴利刻意製造勞資爭議的惡劣行徑，也才能洗刷這些團體在國際上汙衊台灣奴役外勞的惡名，讓台灣的外勞政策步入正軌是政府的責任，更期盼適當的改革能讓整體外勞政策更臻完善！

（前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）

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