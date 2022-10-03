社論》共產中國走到窮途末路？

中共大外宣一向自詡中國是最愛好和平的國家，但它的真實國際形象，卻呈現重大反差。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）近日發布全球六十國對中國觀感民調，追蹤二十年來數據發現，美、法、西等國對中曾長期「愛恨交加」，如今負面觀感比例高；英、荷直到近三年才由喜轉厭，日、義、德民調過半數對中國反感超過十五年。令人驚訝的是，包括美國、日本、加拿大、德國、荷蘭、瑞典、韓國、澳洲等國，都有超過七成民意對中反感；在共產中國的國力、經濟，以及軍力都達到高峰之際，全球重要國家對中國觀感卻由過去的喜愛、期待到討厭。何以中國愈強大，但所作所為卻引起更大的反感，確實耐人尋味。

多數先進國家討厭中國，必然讓標榜「中華民族偉大復興」，並以中國發展自豪的中共當局感到尷尬、錯愕，甚而憤怒、抓狂。然而，它的反應模式不是反躬自省，反倒是控訴這種結果是西方操控輿論，挑起反華情緒所致。因此其領導人揚言不必在乎西方國家的觀感，中國要建立一套與自由民主體系不同的制度與價值，尤其是「新時代中國特色社會主義」，來與西方世界抗衡。其實，在列強欺凌、推翻滿清、軍閥割據、日本侵華、國共內戰到共產中國的成立，西方國家對中國確實擁有或多或少的優越感，但更多的是期盼、改造，希冀將中國打造成自由、民主、繁榮的國家。那既是一種對歷史贖罪的心情，也是帶有中國一旦民主強大對世界將產生互惠共榮的務實觀點。由此可見，西方國家對於近代中國並不存在偏見，反而是寄予厚望，因此對華政策往往過於天真，不但沒有得到自利、互利，反倒養虎為患，致而今日國家安全與經濟反遭嚴重威脅。這才是西方國家精英與民眾對中國的共同觀感。換言之，多數先進國家之所以普遍厭惡中國，並非西方國家的「反華陰謀」所致，而是中共採取對外具侵略性、對內專制獨裁的國家發展模式的結果。

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事實上，中共結束文革動亂十年，走上採用資本主義手段的改革開放，這樣的變革與龐大市場讓西方世界充滿期待，加上「聯中制俄」的戰略需求，以美國為首的西方國家極力拉攏中國，尤以經濟大力投資，帶給中國經濟起飛亟需的資金、技術、人才，才為中國帶來快速成長四十年的黃金時期。中國成為世界第二大經濟體，並不全然是中國民眾努力打拚的成果，而是在盜竊智財權、仿冒、高門檻准入、強迫技轉、對本土產業的優惠補貼等不公平貿易政策下，才成就了世界工廠的地位。而中國即使加入世貿組織，卻能夠長期不遵守國際經貿規則，乃是西方國家的厚愛與寬容所致。而這種寬貸與默許是基於一種現在看來極其幼稚的幻想，亦即中國一旦經濟發展有成，政治改革也必將水到渠成。可悲的是，中共實際上只想改革經濟，借西方之力厚植國力，卻不願觸及政治改革的界限。因此「改革開放」並不是西方世界的民主政治與自由市場，而是一種中共全面掌控下的「黨國資本主義」；而黨國資本主義不但在經濟上與自由市場抗衡，更是壯大中國國力與西方爭霸的重磅武器。尤有甚者，中共為了鞏固政權，強化統治的正當性，不但不感恩外在世界相助，反而大翻歷史舊帳，強調明明已經不存在的「百年國恥」，挑起民眾民族主義與仇外怒火，以推動「中華民族偉大復興」為名，意圖打造中共萬世一系的紅色中華帝國。而習近平自上任後，即翻轉稍見鬆馳的統治機器，趨向全面性監控的數位獨裁體制，可謂是歐威爾的「一九八四老大哥」的現代版。

中國朝向邪惡帝國發展的企圖，不論是經濟上的「中國製造二○二五」 ，或是國際地緣政治布局的「一帶一路」、「亞投行」，或是在周邊國家的軍事擴張與挑釁，不斷挑戰既有國際秩序，危害世界和平，乃逐漸為世人所洞悉。而今年以來，俄中的「無上限夥伴關係」，以及俄羅斯入侵烏克蘭，加上中共對台的「圍島軍演」，在在加劇世人對中國的厭惡感，國際抗中聯盟日益擴大。中國被世界多數人討厭，象徵共產中國已經走到了窮途末日。易言之，共產中國受世人厭棄，乃是中共政權自作孽所致。外人看到習近平的蠻橫無理，與窮兵黷武，或許會心生畏懼，從而產生妥協的想法。然而，證諸歷史，從沒有任何獨裁統治得以永世不墜；日前訪台的前美國國務卿龐皮歐分享指出，當年擔任軍職，一九八九年調離東德邊境後兩個月，柏林圍牆就倒了，他相信這種情況也將在中國發生。共產中國已經搞得全球天怒人怨，看來中共政權一夕之間崩潰，也是為時不遠了。

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