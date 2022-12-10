自由廣場》學歷≠學力 學力＝能力

◎ 黃東熊

最近由於選舉，候選人之學位論文是否抄襲，在社會上吵得熱熱鬧鬧，使得在媒體上有人認為「學歷不等於能力」。但「學歷不等於能力」之說法，殊不嚴謹，而有導致不正確之嫌。蓋依一般常識，學歷高之人，其能力係高於學歷低之人。然而，有些大學或因師資低劣，或因為避免學生、研究生吵鬧，或因某種不良目的，而「教不嚴」，使學業低劣之學生、研究生畢業，而形成許許多多之「學歷不等於學力」之現象，以致使人誤以為「學歷不等於能力」。若果真「學歷不等於能力」，則世界先進國家，豈有今天之進步與繁榮。是故，較正確之概念，應係「學歷不等於其學力，但學力等於能力」。

現在，在社會上成為問題之學歷為大學研究所在職專班之學位論文，但其實，大學研究所一般生之學位論文，亦不無問題。研究所一般生之學位論文，雖然少聽聞有抄襲，但其水準，尤其，博士論文之水準，以法學部門之論文言之（因其他部門屬筆者之專門外），實有待提升。以低劣水準之論文，獲得博士學位，仍屬「學歷不等於其學力」。而且，更有問題者，乃以低劣水準之論文，獲得博士學位之人，大多數均到大學擔任教職，由此而產生出更多之「學歷不等於其學力」之人。同時，由此等「學歷不等於其學力」之人教出來之學生，又有許多人到司法界服務，由此再衍生出許多司法上問題。

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在這種國情之下，於選舉時期，拿敵對政黨候選人之學位論文如何如何來攻擊，實對國家、社會無任何利益；如能以這次選舉候選人之碩、博士論文事件為契機，而使教育部及各大學來反省大學研究所教育應有之樣子，則國家幸甚，社會幸甚。

（作者為國立中興大學前校長）

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