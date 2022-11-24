新聞線上》政黨政治的可貴

（資料照）

記者陳杉榮

九合一選舉週六投票，選民將公平公正公開的進行「票決」，這也是檢驗政黨經營，翻新政黨政治的時刻。台灣民眾黨和時代力量能否存續發展？民進黨蔡英文政府面對什麼變局？國民黨朱立倫可以拿到二○二四的門票嗎？都有待選民週六踴躍投票，展現台灣民主發展的正能量。

第三勢力或是第三政黨對兩黨政治有防腐的積極作用，這也是第三勢力受到選民支持的基本背景。台灣民眾黨讓許多人愛恨交加，這個柯文哲假託蔣渭水名義「借殼上市」的政黨，曾經讓年輕人風靡，許多老台派看到墨綠就投票，幾年下來，柯文哲過河拆橋，「吃碗內看碗外」，未見建樹，爭議叢生，「五大弊案」無疾而終，說要推倒藍綠高牆，卻是自建白色高牆，政黨運作毫無章法，兩岸一家親無所謂，卻專門回過頭砲打「台灣當局」，「生雞蛋無，放雞屎有」，先前的支持者至今悔恨不已。

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太陽花運動形成的「時代力量」，也曾受到期待，可惜領導階層的傲慢偏執，導致力量潰散。尤其是前任黨主席黃國昌「寧為小白，不做小綠」，公開支持柯文哲羽翼之下的黃珊珊，令識者難以苟同。而柯文哲力挺黃珊珊，卻不敢用台灣民眾黨的名義提名，這是對政黨政治的蔑視，說是想要廣納票源，也是一種政治投機。至於柯文哲提名高虹安，高是鴻海郭董的人馬，高言必稱郭董，柯算哪根蔥！凸顯了民眾黨的侷限。

在美中對抗的國際脈絡下，民進黨的輸贏出現不同解讀。選民想要教訓民進黨，總不能在總統或國會選舉出手，以免換黨執政偏離國家路線，只能在地方選舉下手；但又擔心民進黨版圖過少，恐怕中國錯誤解讀，對台下重手。複雜的選民思維，交織成選情膠著。另外，蔡英文採行獨斷的黨主席徵召候選人制度，必然受到檢視。明年緊接著還有總統和立委的初選，「徵召」這種沒收初選的手段，會不會讓民進黨由盛轉衰，是一個重要的觀察點。

「親中」的國民黨，經過朱立倫的包裝，掛上了「親美」的招牌，在這次選戰當中，抵銷了民進黨非常多砲火。面對中國習近平政權大敵當前，台灣的國民黨角色非常關鍵，未來的總統和國會選舉，必須拆穿「障眼法」，選民務必嚴格檢驗國民黨對國家的認同。對比中國「全鏈條參與民主」的一黨專政，準備投票給國民黨者，更應珍惜台灣民主選舉的可貴。

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