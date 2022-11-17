新聞線上》基本盤和棄保效應

記者陳杉榮

誰能當選台北市長，是今年選舉最受注目的焦點。還在鏖戰拉鋸的陳時中、蔣萬安、黃珊珊等三強陣營，最後怎麼催票，能否逆轉局面，攸關誰能出線。本來選舉是以獲得過半數選票為目標，今年首都之戰，過四成者可能就會當選，「鞏固基本盤和策動棄保效應」，將是最後關頭不可避免的割喉戰。

與歷次首都市長選舉相比，今年的動員造勢激情場面較少，或許和防疫不無關連。談到防疫，就得先「還阿中一個公道」，兩年多來防疫指揮中心為了防範武漢肺炎，阻絕新冠病毒，日以繼夜，不眠不休，動員全國公衛系統，協調所有醫療院所，為的就是拯救每一個確診者的生命。台灣的防疫成績舉世肯定，泛藍政媒先是口誅筆伐，以誅心陰謀之論對付陳時中；之後蔣萬安批評陳時中「謀財害命」，罪有應得，黃珊珊罵陳時中「仇恨是他自找的」。雖是選舉，蔣、黃講出這種話，既不公允也不應該。

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陳時中參選台北市長，是民進黨沒有牌可打的牌，也是蔡英文個人意志的提名。兩年多來，全力投入防疫工作，要陳時中提前準備選舉，這是強人所難，也因此陳時中參選後，選戰節奏難免出現偏失，但整體而言，雖然沒有阿扁一九九四年「快樂的市民、希望的城市」的選戰曲風，阿中也是維持在樂觀和正向的選戰軸線上，爭取市民認同。

蔣萬安的選戰主軸就是打擊陳時中，不理黃珊珊，把對民進黨防疫和陳時中參選的「仇恨值」拉到最高，這和趙少康一九九四年選市長，攻擊民進黨法西斯、痛罵李登輝搞台獨的作法相當接近。採取負面戰術，抹黑防疫成績，讓陳時中「快樂不起來」、「希望不起來」，當陳時中陷入負面的戰火當中，哪還有餘力鼓舞年輕人出來？陳時中的支持度下降，顯見蔣萬安的戰術奏效。

黃珊珊嫻熟市政，並有充分的議政經驗，若非柯文哲這個「包袱」，她的選戰會順暢不少。黃珊珊主打第一位女市長，意圖擺脫藍綠，然而「基本盤」乃選舉的兵家必爭之地，陳時中和蔣萬安一定會催出兩黨各自的基本盤出門投票，黃、蔣系出泛藍同門，國民黨必定傾全力鞏固基本盤，不讓白色入侵，三強之局，「棄保」為爭勝者必經之路。藍綠拉扯，在基本盤大催票和耳語催化棄保之下，選票必然會有所移動，這將造成選戰最後的關鍵變化。

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