新聞線上》政黨政治容易嗎

記者陳杉榮

年底九合一選舉又是政黨大顯身手活躍的時刻，內政部立案的幾百個政黨，上得了檯面的不多，民進黨和國民黨兩大政黨之外，在立法院獲得席次的是一類，在地方議會佔有席次的是一類，能當選縣市長或鄉鎮市長等民選公職，更是政黨擴張政治版圖的展現。年底這一役，兩黨之爭家常便飯，第三黨能否崛起？政黨政治展現什麼風貌？國人都非常關注。

民進黨是一個很會選舉的政黨，為了打贏年底選戰，許多黨內民主的堅持今年都不見了，「黨內初選」聊備一格。民進黨「二○二二年直轄市與縣市長提名特別條例」，授權六都直轄市長由黨主席蔡英文徵召，其他縣市長提名大抵也是黨主席定奪，類似屏東縣長三位立委黨內初選的民主，變得很少見了。這種授權黨主席掌握最高最終提名權的作法，被批評為「民主獨裁」，捨棄黨員參與，由一人決定提名，決定時很爽快，別懷疑，這是有後座力的。

請繼續往下閱讀...

國民黨主席朱立倫「有樣學樣，沒樣自己想」，國民黨「一一一年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，號稱設置「中央選戰策略會報」，但卻架空過去的提名辦法，最終由黨主席朱立倫定奪並徵召參選人。桃園市長突襲提名張善政，苗栗縣長提名立委徐志榮未遂，轉而突襲提名謝福弘，這些案例已為未來選舉算總帳，埋下「主席提名，主席負責」的伏筆。

原本意氣風發，伴隨二○一四「太陽花運動」捲起年輕人參政熱潮的時代力量，曾經被視為「第三勢力」，二○一六年得票率也不錯，可惜黨內明星獨斷獨行，有如潮起潮落，未來並不被看好。台灣基進難得在二○二○年拿下陳柏惟一席立委，卻被罷免，並已退黨。基進黨二○一五年成立至今，黨主席陳奕齊慘澹經營，但並未記取親民黨主席宋楚瑜、前新黨主席郁慕明被批評「萬年黨主席」的教訓，這對一個新興政黨是不利的。

台灣民眾黨是台北市長柯文哲以效法前賢蔣渭水於二○一九年所創立，台灣有非常多人不以為然，認為他褻瀆了蔣渭水。政治講究現實，柯文哲既然在民進黨的羽翼下當選市長且連任，顯示他有一定的號召力。今年民眾黨招兵買馬投入選舉，顯示的是柯某人想要問鼎大位的野心，要檢驗民眾黨是不是一個「正常政黨」？最具指標意義的就是黃珊珊會不會代表民眾黨參選台北市長。如果民眾黨沒本事提名黃珊珊參選，繼續把「政黨政治」當成壁紙，那麼讓民眾黨虛級化，就是選民的責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法