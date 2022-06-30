社論》政黨選舉機器化得失

一一二六，選舉的腳步聲，逐漸由遠而近了。跡象顯示，北、桃可能成為觀察指標。台北市，看來又是三腳督。蔣萬安受徵召，黃珊珊跑行程，民進黨還在醞釀。桃園市，張善政、林智堅取代在地經營者，難免在各自內部引起茶壺裡的風波，但隨著戰鼓擂起，應會很快平息，槍口朝外，因為勝選是大家的共同利益。

兵家必爭，當然不只北、桃。台北市作為首都，國民黨最為看重，因為它是黨國的最後堡壘，也是邁向重新執政的反攻基地。桃園市，兩黨不約而同，以空降部隊取代在地勢力，其所透露的訊息之一在於，台灣的政黨政治已走上選舉掛帥之路。政黨贏得選舉，才有後續可言，於是，空降在地皆可，意識形態其次，政黨要贏最重要。北、桃以外的選區，攸關總得分的勝選也是硬道理。選舉勝敗，還涉及各黨主事者的政治責任。於是，意識形態的爭鋒，讓位給選舉結果之懸念。朱立倫訪美，便是一例。

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過去，台灣的民主競爭，大體上是藍綠、兩黨政治，意識形態南轅北轍。近年，隨著維持中華民國現狀的共識形成，台灣儼然走入了另外一種模式，主要政黨幾乎都選舉機器化。新黨、親民黨等，逐漸淡出選舉現場，前者因意識形態更僵硬，後者因政治板塊被瓜分。新起的時代力量、基進黨、民眾黨，與國、民兩黨的實力有段距離，著眼於政治市場區隔，不無理想主義、意識形態色彩，但在選民主導的趨勢下，比起當年的新黨、親民黨淡化溫和。柯文哲想謀取大位，民眾黨必須擴大板塊，選舉各地招兵買馬，甚至撿到菜籃便是菜，「寄生」市府、國會、企業，替它黨助陣黑白不分，政黨形象只會愈趨世俗化，罵藍綠也會罵到自己。國、民兩黨，更不在話下，他們喊意識形態口號，滿足內部消費的意義，勝過外部說服的努力。

民進黨，原來意識形態濃厚，獨立建國台灣民族主義。一九九四，阿扁當選台北市長；二○○○，民進黨首度執政，皆得力於淡化意識形態色彩。二○一六、二○二○，蔡英文、民進黨標舉維持現狀，以抵抗中國威脅的負面論述，取代台獨黨綱的正面訴求，除了二○一八暴起暴落的民粹韓流，可謂一帆風順。二○二○，阿扁支持的一邊一國行動黨潰敗，側面反映了綠營板塊的內部演化。至於國民黨，二○○五，連戰開始的九二共識、聯共制台路線，在美中台關係緩和的脈絡下，一度讓馬英九率領國民黨重返執政。而隨著二○一八以來的地緣政治鉅變、美中關係持續惡化、中國增強對台軍經脅迫、香港慘遭二度回歸，此一連馬路線淪為票房毒藥。江啟臣，朱立倫，不得不疏離九二共識，本質上是選舉需要比意識形態強。話說回來，國民黨內的深藍部位仍在拉扯，洪秀柱們形同選舉機器內的障礙物，這是該黨在選舉現場必須先搬走的石頭。

具有執政能量的政黨，以選舉勝負取代意識形態，以面向主流民意取代滿足內部激進主張，見證著台灣的民主深化，也彰顯主權在民價值在指引民主實踐。長期以來多數人所期待的民主來臨了，不同陣營內也許都有人為理想主義、意識形態的淡化而感傷，但這種不可避免的民主文化也在考驗他們的民主素養與實踐策略。倒是，台灣尚未成為正常國家，這是擺在大家眼前的事實，仍在左右著台灣民主前進的方向。然而，當主要政黨都成為選舉機器，那些應該被嚴肅討論的議題，相對較難得到充分重視，以致一旦出現在選舉現場，很容易淹沒於民粹正反動員，長期而言是台灣民主的損失。

台灣不是唯一的例外，過去與未來交雜在現在，造成過去的問題妨礙未來的設計。當台灣的政黨紛紛選舉機器化，迎合選民當下的需求成為焦點，至於攸關台灣未來走向甚至興衰存亡的重要擘畫，相對地乏人問津，彷彿左右外野手都不想接的高飛球，結果災難掉在地上。舉凡國際參與、兩岸關係、國家安全，以及內部運作的總統閣揆權責區分、行政立法制衡、國會議事效能、司法改革、國防體制、媒體公信等等，任由權力機器生鏽，等於每日磨損國力。茲事體大者，還不只這些，能源轉型與永續、水資源管理、食品安全乃至氣候變遷的衝擊，都是不會自然解決的問題。僵持意識形態者，自然不關心這些問題。若選舉機器也熱中於短線操作，豈非台灣民主的自噬？

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